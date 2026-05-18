Oporba traži hitan Krizni centar za žrtve nasilja, Baričević poručila: "Mjesta ima, nikada se nije dogodilo da ga nema"

U Splitu se danas održava tematska sjednica Skupštine Splitsko-dalmatinske županije na temu nasilja u obitelji.

Nakon izlaganja predstavnika resornih institucija na tematskoj sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o nasilju u obitelji, za riječ su se javili vijećnici. Već na početku rasprave postalo je jasno da oporba i vladajući na problem gledaju iz potpuno različitih perspektiva.

Nakon Bojana Ivoševića iz Centra, koji je pohvalio troje gradonačelnika, ali i prozvao sve one koji su godinama vodili 55 jedinica lokalne samouprave zbog nepostojanja smještaja za žrtve obiteljskog nasilja, uslijedila su izlaganja triju oporbenih vijećnica.

"Zovu me žene u kasne sate, a ja im ne mogu pomoći"

Milija Baldić-Lukšić iz Mosta, Ružica Jakšić iz SDP-a Trogir i Viki Puharić iz SDP-a Makarska govorile su u sličnom tonu, ističući hitnu potrebu za pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja. Izrazile su nadu da će župan što prije pronaći prostor za Krizni centar.

Posebno emotivna bila je Ružica Jakšić.

"Zovu me žene u kasne sate. Govore: 'On me je pretukao, dobila sam vaš broj', a ja joj ne mogu pomoći", kroz plač je ispričala Jakšić.

Viki Puharić iznijela je primjer Makarske, gdje je tiskan letak za žene koje se nisu imale kome obratiti.

"Sufinanciranje žrtava, kao što radi Makarska, do 600 eura na razdoblje do šest mjeseci, možda je jedno od brzih rješenja. Tako bismo mogli kanalizirati 200.000 eura koje imamo u proračunu SDŽ dok se ne oformi Krizni centar", kazala je makarska vijećnica, također kroz suze, nakon čega je vijećnicima podijelila letke.

Jozipović: "Dajte nama kao oporbi da to provedemo"

U raspravu se uključio i Matejas Jozipović iz Nezavisne liste mladih, koji se osvrnuo na poruke vladajućih prema oporbi.

"Imamo zemljište. Ako želite da to napravimo, dajte nama kao oporbi da to provedemo ako vi ne možete", poručio je Jozipović.

Baričević: "HDZ radi razumno za sve naše građane"

Potom je uslijedilo izlaganje Danice Baričević, saborske zastupnice i županijske vijećnice HDZ-a, koja je godinama aktivna u raznim odborima za ravnopravnost spolova. Njezin istup bio je dijametralno suprotan izlaganjima oporbenih vijećnika.

"Imamo povjerenje građana, za razliku od oporbe koja se populistički pokušava prikloniti biračima, dok HDZ radi razumno za sve naše građane, za boljitak svih nas. Napravljeni su revolucionarni iskoraci za pomoć ženama, nizom zakona osnažili smo položaj žrtava. Godine 2024. donosili smo konačni prijedlog Kaznenog zakona i kada smo uveli kazneno djelo femicida, SDP, Možemo i Centar odbili su glasati za takav prijedlog. Licemjeri ste. Naučite danas kako je RH peta zemlja koja je uvela besplatan telefon 116 006. Od 2020. dostupan je od 0 do 24 sata i svi mogu potražiti pomoć", kazala je Baričević.

"Smještajni kapaciteti su dovoljni"

Baričević je ustvrdila da smještajnih kapaciteta za žrtve nasilja ima dovoljno.

"Smještajni kapaciteti su dovoljni. Podaci ukazuju da je popunjenost 60 posto, a od 1. svibnja 2026. pokazuju da je popunjenost 51 posto kapaciteta. Ima mjesta, nikada se nije dogodilo da mjesta za žrtve nema", poručila je HDZ-ova vijećnica.

Na kraju je prozvala i bivšu vlast u Splitu, tvrdeći da je realizacija Kriznog centra bila nadomak rješenja.

"Bili smo na samo korak do realizacije Kriznog centra, no opet smo imali neodgovornost Grada Splita. Dogradonačelnik Kuzmanić izašao je javno s lokacijom Sigurne kuće", zaključila je Baričević.