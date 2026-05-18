Trogir bira najljepše okućnice i balkone: Prijave otvorene do 1. lipnja

Turistička zajednica grada Trogira podsjeća sve građane kako je natječaj za izbor najljepše okućnice i balkona na području grada Trogira i dalje u tijeku, a prijave su otvorene do 1. lipnja 2026. godine.

Cilj natječaja je potaknuti uređenje privatnih okućnica i balkona te dodatno doprinijeti ljepšem i ugodnijem vizualnom identitetu grada.

Prijave se zaprimaju do 1. lipnja 2026. godine putem e-mail adrese info@visittrogir.hr, poštom ili osobno na adresu:

Turistička zajednica grada Trogira

Trg Ivana Pavla II/1

21220 Trogir

Svi detalji u vezi prijave nalaze se na poveznici.

Po završetku natječaja dodijelit će se nagrade za prvo, drugo i treće mjesto iz svake pojedine kategorije na temelju ocjena u ukupnom poretku. Prvo i drugo mjesto odabrat će Povjerenstvo, dok će treće mjesto odabrati publika putem društvenih mreža među pet finalista s najvećim brojem bodova prema ocjeni Povjerenstva.

Nagrade se dodjeljuju u obliku financijske potpore u sljedećim iznosima:

Prvo mjesto – 500,00 €

Drugo mjesto – 300,00 €

Treće mjesto – 150,00 €

Turistička zajednica grada Trogira poziva sve građane da se prijave i svojim uređenim balkonima i okućnicama doprinesu ljepšem i zelenijem Trogiru.