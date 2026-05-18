Nagrađivana monodrama "Prkos" prvi put na sceni: Snažna oda ženama Dalmatinske zagore

U produkciji umjetničke organizacije Connect 4, nagrađivana monodrama "Prkos" autora Ivana Branka Šamije premijerno će biti izvedena 27. svibnja 2026. godine u 20 sati u Gradskom kazalištu mladih Split, dok je reprizna izvedba na rasporedu 28. svibnja u isto vrijeme. Dramski tekst "Prkos", koji je 2001. godine osvojio nagradu "Ivan Raos", sada prvi put dobiva svoje scensko uprizorenje u režiji Jure Radnića. "Prkos" je tragikomedija koja kroz životnu priču Anđe, žene iz Dalmatinske zagore, prati gotovo četiri desetljeća njezina života od ratne 1941. godine do 80-ih godina prošlog stoljeća. Inspiriran životom vlastite majke, Šamija kroz intimnu i osobnu priču donosi snažan komentar društva, vremena i patrijarhalne sredine u kojoj njegova junakinja pokušava sačuvati dostojanstvo, slobodu i vlastiti glas.

U naslovnoj ulozi nastupa Anđela Žužul, vodeći publiku kroz emotivno putovanje žene obilježene ratom, siromaštvom, ljubavi i društvenim očekivanjima. Kroz kritiku patrijarhata, "Prkos" snažno progovara o položaju žene te izrasta u surovu, istinitu i epsku odu ženama Dalmatinske zagore. Posebnost predstave leži u obrnutom protoku vremena protagonistica govoreći kronološki o svom životu na sceni se postupno preobražava iz emancipirane starice u mladu i nevinu imotsku djevojku, otkrivajući slojeve identiteta, iskustva i unutarnje snage.

"Sretna sam što imam priliku igrati tako slojevitu i snažnu ženu poput Anđe. U njoj prepoznajem dijelove sebe, ali i generacije žena koje su nosile teret obitelji, društva i vremena u kojem su živjele. Ovo nije priča o ratu, nego o ženi koja ostaje i koja preko noći postaje stup kuće, boreći se s usamljenošću, prkosom, ljubavlju i preživljavanjem. Upravo ta njezina iskrenost, ranjivost i snaga najviše su me dojmile kao glumicu", istaknula je Anđela Žužul.

Autorski tim predstave čine redatelj Jure Radnić, kostimografkinja Sonja Obradović, skladatelj Tvrtko Hopek, oblikovatelj rasvjete Bartul Pejković i oblikovatelj tona Franko Perić. Fotografiju potpisuje Ivan Gudić, dok su za foto i video materijale zaslužni Miran Brautović - Palm Productions te Marvin Makes You Happy za dizajn i grafičku obradu. Prkos donosi snažnu, emocionalno potresnu i duboko ljudsku kazališnu priču koja otvara pitanja nasljeđa patrijarhata, osobnog otpora i ženske snage, potvrđujući kazalište kao prostor iskrene emocije i društvenog dijaloga. "Iako je radnja smještena u prošlo stoljeće, teme koje ‘Prkos’ otvara danas su možda aktualnije nego ikad. Kroz Anđinu priču progovaramo o položaju žene, društvenim očekivanjima, šutnji koja se generacijama nasljeđuje, ali i o unutarnjoj snazi i dostojanstvu koje opstaje unatoč svemu. I dok patrijarhat i dalje vlada sredinom, naraštaje odgajaju žene koje čekaju svoje muževe da se vrate s ratišta, inozemnih poslova ili iz gostiona. Upravo zato vjerujem da će se suvremena publika prepoznati u Anđinoj priči...", ističe redatelj Jure Radnić.