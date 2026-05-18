Županija se oglasila nakon uhićenja u Drnišu: Donijeli odluku o nastavi u školama

Šibensko-kninska županija izvijestila je kako je, nakon što je u ranim jutarnjim satima uhićen 50-godišnjak osumnjičen za teško ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, donesena odluka da će se od sutra, 19. svibnja 2026. godine, nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Grada Drniša odvijati prema redovitom rasporedu.

Iz Županije su ujedno uputili izraze duboke sućuti obitelji, bližnjima i cijeloj zajednici, koja je pogođena ovom teškom i potresnom tragedijom.