Ovaj studij će uskoro biti dostupan u Sinju. Počinje obnova zgrade

U uredu gradonačelnika Mira Bulja danas je održan radni sastanak predstavnika Sveučilišta u Splitu i Grada Sinja na kojem su predstavljeni daljnji koraci u realizaciji projekta budućeg centra za studij agronomije Mediterana, kao i mogućnosti razvoja novih studijskih programa u Sinju.

Sastanku su nazočili rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić sa suradnicima Ivanom Petković, Mariom Bjelišem i Nikolom Koceićem-Bilanom, dok su Grad Sinj predstavljali gradonačelnik Miro Bulj, zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta, pročelnice Irena Mišević i Ana Cvitković i bivša pročelnica Ivana Pavić i ostali uključene u realizaciju projekta.

U središtu razgovora bila je završna faza pripreme projekta rekonstrukcije i uređenja zgrade budućeg sveučilišnog centra u Sinju, za koji su već osigurana značajna sredstva iz europskih fondova.

Gradonačelnik Bulj naglasio je kako je Grad Sinj izvršio sve obveze preuzete sporazumom sa Sveučilištem u Splitu.

"Grad je osigurao zgradu, izradio potrebnu tehničku i projektnu dokumentaciju te proveo postupak javne nabave za izvođača radova. Istaknuo je kako je u proteklom razdoblju provedena cjelokupna priprema projekta, od izrade dokumentacije do osiguravanja financiranja, pri čemu je već osigurano oko 1,35 milijuna eura europskih sredstava, što čini približno 41 posto ukupne vrijednosti investicije. U Proračunu Grada Sinja osigurana su sredstva za rekonstrukciju zgrade na Štaliji u 2025,. 2026., i 2027. godini", rekao je gradonačelnik.

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 3,3 milijuna eura, a završetak radova planiran je tijekom 2027. godine.

„Ovo je veliki iskorak za Grad Sinj. Naš je cilj da Sinj postane pravi sveučilišni grad i mjesto u kojem će mladi ostajati, studirati i graditi svoju budućnost“, poručio je Bulj.

Rektor Ljutić istaknuo je kako ideja o pokretanju studija agronomije Mediterana u Sinju postoji već dulje vrijeme te da je upravo Sinj prepoznat kao idealna lokacija zbog svoje snažne poljoprivredne tradicije i važnosti za cijelu Dalmatinsku zagoru.

„Sinj je prirodno središte ovog dijela Dalmacije i mjesto gdje poljoprivreda ima duboke korijene. Upravo zato odlučili smo razvijati studij agronomije Mediterana upravo ovdje“, kazao je Ljutić.

Na sastanku se raspravljalo i o dodatnim mogućnostima razvoja visokog obrazovanja u Sinju, među kojima je posebno istaknuta ideja pokretanja studija vezanog uz konjaništvo i konjički sport, po čemu je Sinj nadaleko poznat. Rektor Ljutić naglasio je kako Sveučilište u Splitu već ostvaruje suradnju sa Sveučilištem u Cadizu, koje ima Kraljevsku akademiju za uzgoj konja, te smatra kako bi Sinj mogao postati središte takvog specijaliziranog programa u Hrvatskoj.

Poseban naglasak stavljen je i na potrebu osiguravanja studentskog smještaja, razvoj dodatnih studentskih kapaciteta te snažnije povezivanje obrazovnog sustava s lokalnim gospodarstvom i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Predstavnici Sveučilišta istaknuli su kako interes za studije agronomije kontinuirano raste te da više nema poteškoća s upisima, dok Grad Sinj kroz stipendije, potpore i druge demografske mjere nastavlja ulagati u obrazovanje i podršku mladima.

Rektor Ljutić pohvalio je suradnju sa gradonačelnikom Mirom Buljem na ovom povijesnom projektu za Grad Sinj. Zaključeno je kako projekt budućeg sveučilišnog centra predstavlja jedan od ključnih razvojnih projekata za Sinj i Cetinski kraj te da će njegova realizacija dugoročno doprinijeti razvoju obrazovanja, gospodarstva i demografskoj obnovi cijelog područja.