Od Netflixa do izbora: Guru FOMO-a stiže u Hrvatsku i otkriva kako nas brendovi kontroliraju

U vremenu kada je strah od propuštanja prerastao iz prolaznog osjećaja u

globalni društveni i poslovni fenomen, a FOMO postao svakodnevni pokretač naših odluka, odnosa,

kupnji i ambicija, Brend Forum 2026 u Zagreb dovodi čovjeka koji je taj pojam prvi definirao i pretvorio

u jednu od najutjecajnijih suvremenih teorija potrošačkog ponašanja i brendiranja – Dana Hermana.

Fenomen koji pokreće sve, od Netflixa do izbora

Hermanovo otkriće fenomena nije samo akademska teorija, ono predstavlja opis mehanizma koji

danas pokreću društvene mreže, streaming platforme, modnu industriju, financijska tržišta i izborne

kampanje. Nike, Apple, Coca-Cola i stotine globalnih brendova primjenjuju njegovu metodologiju jer su

shvatili jednostavnu, iako pomalo nelagodnu istinu: potrošači više ne kupuju samo proizvod, već se

odluke donose uz osjećaj pripadnosti, relevantnosti i straha da nismo nešto propustili.

U vremenu hiperkonektiranosti, umjetne inteligencije i neprestane borbe za pažnju korisnika, dolazak

Dana Hermana u Zagreb stoga nije tek konferencijsko gostovanje, već prilika za rijedak susret s

čovjekom čija je ideja, rođena prije algoritamskih feedova i beskonačnosti scrolla, postala temelj

digitalne ekonomije pažnje kakvu poznajemo danas.

38 govornika, 12 zemalja, networking koji se pamti

„Brend Forum 2026. koji se održava od 10. do 12. lipnja, nije samo uobičajeno stručno okupljanje, već

ciljano ograničen prostor za one koji znaju da se znanje ne čita, već živi“, ističu organizatori.

Uz Hermana, Zagreb 12. lipnja postaje epicentar susreta s 38 govornika iz 12 zemalja, od EU i regije do

Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji razumiju kako funkcionira povjerenje u doba kada ga je najteže

zaraditi i kada ono postaje najvrjednija valuta.

Među sjajnim govornicima, svjetski priznatim stručnjacima, su i:

 Abdulla Al Maeeni, CEO Bpoint i bivši direktor Emirates Authority for Standardization and

Metrology (ESMA) iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji će govoriti o povezivanju Blistog istoka,

Azije i Europe kroz integrirane poslovne ekosustave.

 Ivan Stanković, osnivač agencije Communis, jedno od najiskusnijih imena komunikacijske scene

i pionir moderne marketinške industrije u regiji, autor knjige Lični brend za početnike

 Cristina de Matos, CEO, APF Portuguese Franchise Association; President of the World

Franchise Council (WFC) Task Force.

Što sve donosi Brend Forum 2026?

Teme Foruma koji će okupiti ograničen broj sudionika uključuju povjerenje kao ključnu brend imovinu,

osobni brend i reputaciju lidera, AI, percepciju i ponašanje tržišta, standardizaciju i međunarodni rast,

franšiziranje i skaliranje poslovanja te komunikaciju i prodaju u vremenu algoritama.

Prisutni će s foruma otići i bogatiji za sljedeće spoznaje: kako detektirati laži među brend tvrdnjama,

kako se gradi brend Amazon iznutra i što je Amazonian identitet, kad je vrijeme za rebrending te

saznati je li nečiji brend spreman za FMCG?

Tu je i Brand MasterClass, edukacija sa 6 radionica potvrđenih stručnjaka, s certifikatom.

Brend forum donosi dublji uvid u franšizna tržišta Portugala, Brazila, Latinske Amerike, Rumunjske s

mogućnostima suradnje, a Zagreb su za proslavu World Franchise Daya odabrali čelnici franšiznih

federacija i udruga iz Portugala, Rumunjske, Francuske, Mađarske, Srbije, Sjeverne Makedonije,

Slovenije i Hrvatske.

Brand Awards Gala svečanost i ekskluzivne dodjele nagrada:

 Franchise Brand Leader Award, pobjednik kojeg će Hrvatsku predstavljati na prestižnom

natjecanju European Franchise Award 17. rujna u Bruxellesu

 EPL Award 2025, www.eplaward.eu, jedinstveno priznanje za komunikacijska postignuća i

pozitivan doprinos kroz strateški vođenu poslovnu komunikaciju kompanija i institucija u

Hrvatskoj.

Pitanje nije hoćete li se prilagoditi, već koliko brzo i znate li kako

Uz slogan Povjerenje je nova valuta, Brend forum 2026 na jednom će mjestu osigurati konkretne

uvide, alate i perspektive koje je moguće odmah primijeniti u vođenju brenda, u komunikaciji i

poslovanju.

„Svjedoci smo kako su brendovi zavladali tržištem. Netko će reći i svijetom. Ako vaš brend danas ne

raste, vrlo je vjerojatno da netko drugi već zauzima vašu poziciju na tržištu. Upravo zato smo u

organizaciji Brend foruma posebnu pozornost posvetili govornicima i temama koje daju nove

perspektive, znanja i mogućnosti primjene, ali i nagradama koje postojeća znanja i vještine dižu na

novu razinu potičući izvrsnost“, ističe direktor Brend foruma Darko Buković. Dodaje da će uz

renomirane key note speakere i sugovornike, predstaviti i nekoliko novih, ali i već etabliranih

brendova.

Više informacija i popis predavača te cjelovit program: www.brendforum.hr