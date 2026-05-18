Ana Gruica Uglešić pokrenula veliku akciju za Antu iz Drniša: Za rehabilitaciju hitno treba 77.000 eura

Humanitarna udruga Hu GrU, koju je osnovala glumica Ana Gruica Uglešić, pokrenula je do sada njihovu najveću humanitarnu akciju - za Antu iz okolice Drniša, oca petero djece koji je nakon teške prometne nesreće ostao nepokretan i treba daljnju rehabilitaciju. Cilj akcije je prikupiti 77.000 eura za nastavak rehabilitacije.

Zahvaljujući velikom odazivu građana i širenju apela na društvenim mrežama, u samo 48 sati od objave akcije, prikupljeno je 47.000 eura, a objava o akciji dosegnula je gotovo milijun ljudi.

Do ostvarenja cilja potrebno je prikupiti još 30.000 eura.

“Presretna sam što se Hrvatska još jednom ujedinila i pokazala svoje veliko srce! Hvala svima koji su pomogli novčanom donacijom ili dijeljenjem priče u ovih 48 sati. Cilj je dostižan, još nam samo malo treba! Uključite se, donirajte koliko možete, podijelite ovu priču jer Anti zaista možemo omogućiti rehabilitaciju“, izjavila je Ana Uglešić Gruica.

Sredstva se uplaćuju na račun udruge Hu GrU, koja vodi akciju pomoći za Antu.

Podaci za uplatu:

Primatelj: HU GrU

IBAN: HR7023600001103260717

Model: HR00 ili HR99

Poziv na broj: datum uplate

Opis plaćanja: donacija za Antu

Udruga Hu GrU osnovana je s ciljem pomoći djeci, samohranim i zlostavljanim majkama te obiteljima u teškim životnim situacijama.