Aleksić je u Lepoglavi udario zatvorenika daskom, zarezao ga nožićem. Imao je poseban režim

Od upućenh izvora u pravosudnom sustavu Index doznaje da je Kristijan Aleksić, koji je sada uhićen zbog ubojstva 19-godišnjaka, radio probleme i prije dvadesetak godina kada je završio u Zatvoru u Zagrebu. Tamo se nalazio neko vrijeme u Centru za dijagnostiku, prije nego što je upućen na izdržavanje kazne zbog ubojstva 22-godišnjakinje počinjenog 1994. godine.

Svjedoci iz tog vremena kažu nam kako je prijetio drugim pritvorenicima, ali i pravosudnim policajcima. No, kako su te prijetnje mahom bile verbalne, nije zbog njih kazneno odgovarao.

Tijekom izdržavanja kazne bio je smješten u više penalnih ustanova, zatvora i kaznionica. U svakoj od njih ostao je zapamćen prije svega zbog lošeg odnosa prema drugim zatvorenicima. Nije ih, kažu nam izvori, mogao smisliti i smetala mu je buka unutar zatvorskih zidova.

Zbog svog ponašanja bio je pod posebnim režimom, pa je tako u šetnje išao sam. Koliko je njegovo psihičko stanje bilo loše, potvrđuje i informacija da je jednom pojeo fotografiju hrane koju je pronašao u novinama. U jednom zatvoru okomio se i na kuhara, no kada su ga pravosudni policajci uvjerili da je kuhar "njihov čovjek", pustio ga je na miru.

Index je dobio potvrdu incidenta što ga je Aleksić izazvao u Kaznionici u Lepoglavi gdje je služio kaznu zbog ubojstva 22-godišnjakinje počinjenog 1994. godine. Zbog toga je dobio dodatnih godinu i četiri mjeseca zatvora.

Incident se dogodio 7. kolovoza 2007. oko 14 sati u sali za gledanje televizije gdje je Aleksić, drugog zatvorenika, udario u glavnu drvenom daskom za rezanje mesa, a zatim ga četiri puta preklopnim nožićem zarezao po vratu. Radilo se o lakšim ozljedama, pa je Aleksić bio optužen za pokušaj nanošenja teških ozljeda i to zbog netrpeljivosti. Osim zatvorske kazne dobio je i mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja.

Aleksić je u svojoj obrani tada rekao da ga je oštećeni nekoliko dana prije incidenta provocirao pogledima i grimasama, što mu je smetalo, ali tada nije reagirao. Naveo je da mu je tog dana drugi zatvorenik više puta opsovao pokojnog oca riječima: "J... ti čaču!", zbog čega ga je upozorio da prestane.

Ispričao je kako je u tom trenutku u TV-sali nožićem s oštricom dugom šest centimetara rezao jabuku na dasci te da mu se potom "zamračilo pred očima". Tvrdi da je tada s daskom prišao oštećenom i udario ga u glavu. Nije mogao sa sigurnošću reći je li ga ozlijedio i nožićem jer se, kako je tvrdio nije mogao sjetiti detalja događaja. Rekao je i da se ne sjeća krvi na mjestu događaja te da su nakon incidenta došli djelatnici pravosudne policije koji su ga odveli.

Zbog tog događaja disciplinski je kažnjen sa šest mjeseci samice u Kaznionici u Lepoglavi.

Dodao je i da se prije sukoba ovaj drugi zatvorenik zaletio prema njemu, no da on pritom nije zadobio nikakve ozljede. Opisao ga je kao "incidentnu osobu koja voli provocirati".

Istaknuo je i da se tada nije liječio psihijatrijski jer mu je ranije izrečena psihijatrijska mjera istekla. Uvjeravao je sud da nema zdravstvenih problema.

Vještakinja koja je tada pregledala Aleksića nije utvrdila duševnu bolest kod njega, već samo poremećaj ličnosti koji se očitovao u lošoj prilagodljivosti.

Evo što je zaključila vještakinja

Vještakinja je zaključila da je kaznenom djelu prethodio dugotrajan konfliktan odnos s oštećenim, što je kod optuženog postupno stvaralo unutarnje napetosti koje su na kraju eskalirale nasilnom reakcijom. Prema nalazu, u trenutku napada došlo je do suženja svijesti, slabljenja racionalnog prosuđivanja i kontrole postupaka, uz pojačane impulzivne reakcije.

Zbog toga je, navodi se, sposobnost optuženog da shvati značenje svojih postupaka i upravlja svojim ponašanjem u vrijeme počinjenja djela bila bitno smanjena.

Vještaci su zato predložili izricanje sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja u ustanovi. I u ovom slučaju Aleksiću je bilo olakotono to što je lošeg socio-ekonomskog stanja, ali je blažu kaznu dobio i zbog smanjene ubrojivosti.

Inače, do tada je već imao tri presude zbog krađa što ih je počinio.