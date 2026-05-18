REAKCIJA NA LUKINU SMRT Udruga za bolju Hrvatsku: 'Podnijet ćemo zahtjev za smjenom tri ministra'

Udruga za bolju Hrvatsku najavila je kako priprema službeni zahtjev za smjenu trojice ministara u Vladi Republike Hrvatske. Riječ je o ministru unutarnjih poslova, ministru pravosuđa te ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

'Smatramo kako nadležne institucije nisu pravovremeno i odgovorno reagirale u slučaju tragične smrti Luke Milovca, čime je došlo do ozbiljnog propusta sustava. Odgovornost, prema našem stavu, ne snosi samo neposredni počinitelj Kristijan Aleksić, već i institucije koje su svojim nečinjenjem, propustima i neodgovornošću omogućile da do ovakve tragedije dođe.

Građani Republike Hrvatske imaju pravo na funkcionalan sustav sigurnosti, pravosuđa i socijalne zaštite. Kada sustav zakaže, odgovornost moraju preuzeti i oni koji njime upravljaju.

Udruga za bolju Hrvatsku u ovom trenutku planira podnijeti službeni zahtjev za smjenom triju nadležnih ministara — ministra unutarnjih poslova, ministra pravosuđa te ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Udruga za bolju Hrvatsku nastavit će tražiti punu istinu, odgovornost svih uključenih te konkretne promjene kako se ovakvi slučajevi više nikada ne bi ponovili', stoji u priopćenju.