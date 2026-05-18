Jadranka Kosor o ubojstvu u Drnišu: "Uznemirujuće isprazno zvone riječi tzv.dužnosnika..."

"Samo pojačavaju naš bijes i tešku žalost"

Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je u ponedjeljak ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša koje je potreslo cijelu Hrvatsku.

"Uznemirujuće isprazno zvone riječi tzv. dužnosnika koji sad svi nešto govore o brutalnom ubojstvu nevinog djeteta u Drnišu", navela je Kosor u objavi na platformi X.

"Dok je jasno kako mnogim odgovornima što je ubojica opet ubio, neće pasti dlaka s glave. Samo pojačavaju naš bijes i tešku žalost", dodala je bivša premijerka.

