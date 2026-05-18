GDJE SE UBOJICA SKRIVAO VIŠE OD 24 SATA? Na kapaljku stižu informacije o uhićenju Aleksića nakon zločina u Drnišu

Kako smo ranije izvijestili, uhićen je Kristijan Aleksić, koji je u subotu uvečer na terasi obiteljske kuće ubio dostavljača pizze.

Kako neslužbeno doznajemo, policija je osumnjičenog locirala i uhitila oko 3 sata ujutro u gradu, na području gdje je posljednji put i viđen, no službene potvrde tih detalja još nema.

Osumnjičeni je, prema neslužbenim informacijama, uhićen u ranim jutarnjim satima, nakon što je od trenutka počinjenja u subotu navečer do privođenja prošlo oko 28 sati. U tom razdoblju nalazio se u bijegu, a policija je intenzivno tragala za njim prije nego što je lociran i uhićen.

Prema neslužbenim informacijama koje se razlikuju od ranijih medijskih navoda, u cijelom slučaju navodno se ne radi o većem broju ispaljenih hitaca, kako se u početku pisalo, već o znatno manjoj količini. Također se spominje da oružje nije standardno vatreno oružje, nego improvizirano.

Ravnatelj policije je na jučerašnjoj konferenciji za medije istaknuo kako je policija i ranije postupala prema Aleksiću, koji je do sada pravomoćno osuđen u pet navrata. Od toga su dvije kazne objedinjene u jedinstvenu zatvorsku kaznu od 15 godina, dok su dvije bile uvjetne.

Također, Nikola Milina potvrdio je da je policija od ubojice još prije tri godine oduzela improvizirano oružje i streljivo.

Iz policije su se oglasili s informacijom da je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te priveden u službene prostorije policije, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.