Nakon uhićenja osumnjičenog Kristijana Aleksića za ubojstvo 19-godišnjaka koje je potreslo Drniš, slučaj je ponovno otvorio širu raspravu o visini kazni za najteža kaznena djela.

Prema dostupnim informacijama, policija je osumnjičenog uhitila nakon intenzivne potrage, a kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku. Dok se čekaju službeni rezultati istrage i odluke pravosudnih institucija, javnost već raspravlja o tome kakav bi trebao biti odgovor sustava na ovakve zločine.

Posebno se na društvenim mrežama ističu komentari koji propituju postojeće kazne, njihovu učinkovitost te pitanje mogu li one dovoljno djelovati preventivno na počinitelje teških kaznenih djela. U raspravu su se uključili i brojni građani koji smatraju da bi kaznena politika trebala biti stroža, dok drugi upozoravaju na važnost individualnog pristupa svakom slučaju i zakonskih ograničenja.

Jesu li postojeće kazne dovoljne kao preventivna mjera ili je vrijeme za promjene u kaznama?

Treba li Hrvatska uvesti strože kazne za najteža kaznena djela? Da, kazne trebaju biti puno strože

Da, ali uz bržu i učinkovitiju pravdu

Ne, postojeće kazne su dovoljne

Problem nije u kaznama nego u njihovoj primjeni

Ne znam / nisam siguran/sigurna