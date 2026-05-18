Kakvu kaznu bi trebao dobiti osumnjičeni za ubojstvo u Drnišu?

Nakon uhićenja osumnjičenog Kristijana Aleksića za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu, slučaj je izazvao snažne reakcije javnosti.

Dok policija nastavlja kriminalističko istraživanje i čeka se službeno očitovanje državnog odvjetništva, mnogi se pitaju kakav bi trebao biti ishod ovog slučaja na sudu.

Podsjetimo, policija je u ranim jutarnjim satima ponedjeljka izvijestila javnost da je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.

Kristijan Aleksić i ranije je bio poznat policiji i pravosuđu zbog teškog kaznenog djela iz 90-ih godina. Kao vrlo mlad osuđen je za brutalno ubojstvo 22-godišnje djevojke na području Dalmatinske zagore, slučaj koji je tada snažno odjeknuo u javnosti. Nakon višegodišnje istrage proglašen je krivim te je završio u zatvoru, uz izrečenu mjeru psihijatrijskog liječenja. Mještani su ga godinama opisivali kao problematičnu i nepredvidivu osobu, a lokalni mediji navodili su kako je često izazivao strah u okolini zbog agresivnog ponašanja i prijetnji.

