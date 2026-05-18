Jedna doza krvi može spasiti do tri života, a u utorak i srijedu je možete darovati u Mravincima

Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Policijske uprave splitsko-dalmatinske nastavlja svoj put humanosti organizacijom još jedne akcije darivanja krvi.

- Pozivamo sve članove Kluba i one koji žele postati darivatelji da u utorak i srijedu (19. i 20. svibnja 2026. godine) od 08,00 do 14,00 sati dođu u prostorije Jedinice specijalne i interventne policije u Mravincima. Samo jednom dozom krvi, možete spasiti tri života.

Krv mogu darivati svi koji su krv zadnji put darivali: žene do 27.01.2026. godine, muškarci do 27.02.2026. godine.

U Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj održavanje akcija darivanja krvi je dugogodišnja tradicija kojoj se svake godine priključuje sve veći broj mladih kolegica i kolega. Veseli nas podatak da je tijekom 2025. godine zabilježen porast broja darivatelja i broja prikupljenih doza krvi.

Zahvaljujemo svim darivateljima na humanosti i želji da na ovaj način pomognu onima kojima je to najpotrebnije.

Pozivamo sve dosadašnje, ali i buduće članove Kluba darivatelja, kao i sve građane da se odazovu ovoj akciji i daruju krv - priopćili su iz PU SD.