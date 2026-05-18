Gradonačenik Drniša nam otkriva: "Miran grad se u kratkom vremenu našao u središtu crne kronike, što je za sve nas..."

Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija komentiro nam je ubojstvo koje je šokiralo Hrvatsku te uhićenje Kristijana Aleksića.

Rekao nam je kako je riječ o velikoj tragediji koja je potresla grad te je izrazio sućut obitelji stradalog dječaka.

“Nažalost, riječ je o velikoj tragediji za naš grad. Prije svega izražavam iskrenu sućut obitelji stradalog dječaka. Miran grad se u kratkom vremenu našao u središtu crne kronike, što je za sve nas vrlo teška situacija”, poručio je gradonačelnik.

Dodao je kako su sve jedinice MUP-a bile angažirane na području grada te im je zahvalio na brzoj reakciji i uhićenju osumnjičenog.

“Drago nam je što su sve jedinice MUP-a bile raspoređene na području grada. Veliko im hvala što je počinitelj uhićen te što je ova agonija završena”, rekao je Dželalija.

Istaknuo je i kako je u gradu vladao veliki strah te da se strahovalo od mogućih novih stradavanja.

“Postojao je veliki strah u gradu, kako ne bi još netko stradao, s obzirom na to da je riječ o opasnoj osobi”, kazao je.

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni je uhićen u blizini mjesta počinjenja kaznenog djela, nedaleko obiteljske kuće, a spominje se i da je pronađen u blizini ugostiteljskog objekta.