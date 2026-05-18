Jozipović: "Muškarci su također žrtve obiteljskog nasilja. Njihova patnja se prečesto zanemaruje i ignorira te se rijetko shvaća ozbiljno"

Matejas Jozipović, vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije iz redova Nezavisne liste mladih, govorio je na tematskoj sjednici o nasilju u obitelji u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je upozorio na problem obiteljskog nasilja nad muškarcima, istaknuvši kako se o toj temi u javnosti rijetko govori.

"Muškarci također trpe nasilje"

Jozipović je naglasio da je nasilje nad ženama daleko učestalije, ali i da se ne smije zanemariti činjenica da i muškarci mogu biti žrtve nasilja.

"Muškarci su također žrtve obiteljskog nasilja. Njihova patnja se prečesto zanemaruje i ignorira te se rijetko shvaća ozbiljno. Oni su često izloženi psihičkim i fizičkim prijetnjama i nasilju", poručio je Jozipović.

Dodao je kako nije sporno da žene trpe najveći dio nasilja, ali da sustav mora prepoznati sve žrtve, bez obzira na spol. "Puno je veći broj nasilja nad ženama, ali i muškarci trpe nasilje. Ne smijemo se fokusirati samo na žene, i to nije sporno, jer one trpe najveće nasilje", kazao je.

Spomenuo snimku nasilja na balotaškom zogu

U svom istupu Jozipović se osvrnuo i na snimku koju je, kako tvrdi, dobio, a na kojoj žena fizički napada muškarca. "Dobio sam snimku kako žena muškarca mlati metlom na balotaškom zogu. Zamislite da našega župana Blaženka Bobana tako mlati žena dok igra na balote, negdje u Mravincima gdje igra", rekao je Jozipović.

Jozipović je poručio kako je teško vjerovati da se u ovom mandatu ne može osigurati barem osnovni smještaj za žrtve nasilja. "Teško mi je vjerovati da ne možemo u ovom mandatu osigurati 15-ak kreveta za žrtve nasilja, bilo koje prirode, a treba se osigurati i sigurna kuća", istaknuo je.

"Rasprava ne smije ostati samo na brojkama"

Na kraju je pozvao da se rasprave o ovoj temi ne svedu na politiziranje i puko iznošenje statistike, nego da rezultiraju konkretnim rješenjima.

"Ne znam je li ovo deklarativna rasprava. Ajmo se zauzeti da ova rasprava ne bude samo zbrajanje brojeva, nego rasprava koja će nešto donijeti. Ne da samo naklapamo i politiziramo, a rješenja nigdje", zaključio je Jozipović.