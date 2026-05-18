Na Pomorskom fakultetu u Splitu obilježen Međunarodni dan žena u pomorstvu: Fokus na ravnopravnost, sigurnost i digitalizaciju

Na Pomorskom fakultetu u Splitu u ponedjeljak, 18. svibnja 2026. godine, obilježen je Međunarodni dan žena u pomorstvu 2026., događanjem održanim u okviru projekta Pomorkinje 4.0 - jednakost, tehnologija i more, koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Projekt Pomorkinje 4.0 – jednakost, tehnologija i more usmjeren je na unaprjeđenje položaja žena u pomorstvu kroz interdisciplinarni pristup koji uključuje znanstveno istraživanje, razvoj digitalnih alata i društvenu angažiranost. Projekt obuhvaća analizu ergonomije brodske opreme iz perspektive ravnopravnosti žena u pomorskoj industriji, razvoj koncepta mobilne aplikacije za dojavu neprimjerenih situacija na brodu, uspostavu digitalne platforme za informiranje i umrežavanje žena u pomorstvu te aktivnosti usmjerene na institucionalnu održivost rezultata.

Panel rasprava o izazovima i iskustvima pomorkinja

Program je započeo uvodnom riječi prodekanice doc. dr. sc. Antonije Mišure, nakon čega je voditeljica projekta doc. dr. sc. Zaloa Sanchez Varela predstavila projekt Pomorkinje 4.0 – jednakost, tehnologija i more, njegove ciljeve, planirane aktivnosti i doprinos jačanju vidljivosti žena u pomorstvu.

Središnji dio programa bila je panel rasprava „Iskustva, izazovi i perspektive žena u pomorstvu“, koju je moderirala Priscilla Zelić Čarija, bivša studentica Pomorskog fakulteta i šefica recepcije ACI marine Split. U raspravi su sudjelovale prva časnica palube Dajana Mršić, treća časnica palube Željana Lekšić i treća časnica palube Danijela Ljubić, koje su s okupljenima podijelile svoja iskustva rada u pomorstvu, profesionalne izazove, primjere iz prakse te promišljanja o položaju i budućnosti žena u pomorskoj industriji.

Nakon panel-rasprave, koordinatorica osoblja flote Lovorka Paškvan predstavila je program CMA Ships-a She Sails, usmjeren na podršku i promicanje žena u pomorstvu. Program je zaključen završnom raspravom, razmjenom mišljenja i osvrtom na sljedeće korake projekta, nakon čega je uslijedio domjenak i neformalno druženje sudionika.

Obilježavanjem Međunarodnog dana žena u pomorstvu Pomorski fakultet u Splitu i projekt Pomorkinje 4.0 dodatno su istaknuli važnost stvaranja sigurnijeg, ravnopravnijeg i poticajnijeg okruženja za žene u pomorskom sektoru. Događanje se nadovezuje na ciljeve projekta koji se odnose na sigurnost, ravnopravnost i vidljivost žena u pomorstvu, ali i na šire programske ciljeve usmjerene na promicanje jednakosti spolova, digitalizacije, znanstvene diseminacije te kulture jednakosti i ravnopravnosti.

Naglasak na ravnopravnost i budućnost pomorske industrije

Događanje je otvorilo prostor za dijalog između pomorkinja, akademske zajednice, studenata i predstavnika industrije te naglasilo potrebu za daljnjim aktivnostima usmjerenima na vidljivost, umrežavanje i podršku ženama u pomorstvu. U sektoru u kojem su žene još uvijek nedovoljno zastupljene, ovakve aktivnosti predstavljaju važan doprinos profesionalnom osnaživanju žena, prepoznavanju njihova doprinosa i promicanju jednakih uvjeta rada u pomorskoj industriji.

Voditeljica projekta i organizatorica događanja, doc. dr. sc. Zaloa Sánchez-Varela, predstojnica je Zavoda za nautiku na Pomorskom fakultetu u Splitu. I sama je pomorkinja s iskustvom rada na LNG i LPG brodovima. Uz autentično iskustvo vezano uz temu projekta, njezin znanstveni i stručni rad usmjeren je na sigurnost u pomorstvu, dinamičko pozicioniranje, ljudski čimbenik i obrazovanje pomoraca, ali i aktivnu popularizaciju znanosti i participacije žena u pomorskoj industriji.