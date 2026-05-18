Koliku kaznu bi mogao dobiti ubojica iz Drniša? Odvjetnik otkriva: Može se utvrditi neubrojivost, pa se umjesto zatvora određuje liječenje

Nakon 28 sati potrage, uhićen je Kristijan Aleksić (50) koji je u subotu oko 23.05 sati upucao mladića (19) koji mu je dostavljao pizzu na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Upucani mladić preminuo je od zadobivenih ozljeda.

Odvjetnik Mario Medak za net.hr objasnio je kakva procedura slijedi oko uhićenog Aleksića.

"Prije samog ispitivanja u ovakvim slučajevima utvrđuje se raspravna sposobnost učesnika u čemu sudjeluje psihijatar. Nakon što se obavi razgovor s osumnjičenikom, psihijatar daje svoju procjenu njegove raspravne sposobnosti. Nakon ispitivanja Županijsko državno odvjetništvo procjenjuje hoće li podnijeti sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku prijedlog za određivanje istražnog zatvora. A s obzirom na okolnosti slučaja i raniji život osumnjičenika, odnosno ranije osuđivanog osumnjičenika, to će vjerojatno učiniti", rekao nam je odvjetnik Medak.

Koju kaznu bi mogao dobiti?

Sugovornik net.hr pretpostavlja da će se Aleksiću odrediti istražni zatvor s obzirom na to da je ranije osuđivan i s obzirom na okolnosti slučaja.

"Nakon što županijski državni odvjetnik donese rješenje o provođenju istrage, ispitat će se svjedoci događaja. Sigurno će biti provedeno psihijatrijsko vještačenje, a o tom vještačenju ovisi daljnji tijek postupka, odnosno odluka suda o samoj kazni. Može se utvrditi da se radi o neubrojivoj osobi. U tom slučaju zakon ne propisuje kaznu zatvora, već liječenje", pojasnio je naš sugovornik.

U slučaju smanjene ubrojivosti može mu biti izrečena kazna. "U slučaju da se utvrdi da je bio smanjeno ubrojiv, može mu biti izrečena kazna zatvora pa i do 40 godina uz psihijatrijsko liječenje tijekom izdržavanja kazne", naveo je.

Dodao je, u ovom slučaju postavlja se jedno pitanje - s obzirom na to da se radi o malom gradu, navodno je postojao strah među ljudima jer je Aleksić prijetio sugrađanima.

Postavlja se pitanje jesu li te prijetnje prijavljivane policiji i što se događalo s tim prijavama ako nisu. Ako je prijetnja prijavljena, policija treba reagirati. I možda bi on već odavno bio u zatvoru zbog tih prijetnji. Sustav može reagirati po prijavama. Ako prijava nema, sustav ni ne zna da je nekakvo djelo počinjeno. A u slučaju da su se prijetnje prijavljivale te da su građani prijavljivali ranije prijetnje ili da prijetnje nisu procesuirane, onda možemo govoriti o uspavanosti sustava, neadekvatnosti, inerciji i nereagiranju", naveo je odvjetnik za net.hr.

Podsjetimo, nakon ubojstva mladića, Aleksić je pobjegao, a policija je pokrenuta opsežnu potragu. Na terenu su bili i pripadnici Specijalne policije. Blokirali su šire područje grada. Uhićen je 28 sati kasnije, u ponedjeljak u 2.30 sati ujutro. Kod Aleksića je pronađen nož i vatreno oružje.