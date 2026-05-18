Koliku kaznu bi mogao dobiti ubojica iz Drniša? Odvjetnik otkriva: Može se utvrditi neubrojivost, pa se umjesto zatvora određuje liječenje

Nakon 28 sati potrage, uhićen je Kristijan Aleksić (50) koji je u subotu oko 23.05 sati upucao mladića (19) koji mu je dostavljao pizzu na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Upucani mladić preminuo je od zadobivenih ozljeda.
Odvjetnik Mario Medak za net.hr objasnio je kakva procedura slijedi oko uhićenog Aleksića.
"Prije samog ispitivanja u ovakvim slučajevima utvrđuje se raspravna sposobnost učesnika u čemu sudjeluje psihijatar. Nakon što se obavi razgovor s osumnjičenikom, psihijatar daje svoju procjenu njegove raspravne sposobnosti. Nakon ispitivanja Županijsko državno odvjetništvo procjenjuje hoće li podnijeti sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku prijedlog za određivanje istražnog zatvora. A s obzirom na okolnosti slučaja i raniji život osumnjičenika, odnosno ranije osuđivanog osumnjičenika, to će vjerojatno učiniti", rekao nam je odvjetnik Medak.
"Građani s pravom pitaju kako je bio na slobodi": Ministar Božinović otkriva detalje o ubojici iz Drniša
Koju kaznu bi mogao dobiti?
Sugovornik net.hr pretpostavlja da će se Aleksiću odrediti istražni zatvor s obzirom na to da je ranije osuđivan i s obzirom na okolnosti slučaja.
Gradonačelnik Drniša nije mogao suspregnuti suze
Grad u suzama i boli: Sutra u Drnišu posljednji ispraćaj 19-godišnjeg Luke
"Nakon što županijski državni odvjetnik donese rješenje o provođenju istrage, ispitat će se svjedoci događaja. Sigurno će biti provedeno psihijatrijsko vještačenje, a o tom vještačenju ovisi daljnji tijek postupka, odnosno odluka suda o samoj kazni. Može se utvrditi da se radi o neubrojivoj osobi. U tom slučaju zakon ne propisuje kaznu zatvora, već liječenje", pojasnio je naš sugovornik.
Objavljena poruka koja je potresla mnoge nakon tragedije u Drnišu
U slučaju smanjene ubrojivosti može mu biti izrečena kazna. "U slučaju da se utvrdi da je bio smanjeno ubrojiv, može mu biti izrečena kazna zatvora pa i do 40 godina uz psihijatrijsko liječenje tijekom izdržavanja kazne", naveo je.
Pitanje koje odjekuje Drnišem: Zašto optužnica protiv Aleksića još nije procesuirana? Optužen još 2023., a suđenje još čeka
Dodao je, u ovom slučaju postavlja se jedno pitanje - s obzirom na to da se radi o malom gradu, navodno je postojao strah među ljudima jer je Aleksić prijetio sugrađanima.
Postavlja se pitanje jesu li te prijetnje prijavljivane policiji i što se događalo s tim prijavama ako nisu. Ako je prijetnja prijavljena, policija treba reagirati. I možda bi on već odavno bio u zatvoru zbog tih prijetnji. Sustav može reagirati po prijavama. Ako prijava nema, sustav ni ne zna da je nekakvo djelo počinjeno. A u slučaju da su se prijetnje prijavljivale te da su građani prijavljivali ranije prijetnje ili da prijetnje nisu procesuirane, onda možemo govoriti o uspavanosti sustava, neadekvatnosti, inerciji i nereagiranju", naveo je odvjetnik za net.hr.
Podsjetimo, nakon ubojstva mladića, Aleksić je pobjegao, a policija je pokrenuta opsežnu potragu. Na terenu su bili i pripadnici Specijalne policije. Blokirali su šire područje grada. Uhićen je 28 sati kasnije, u ponedjeljak u 2.30 sati ujutro. Kod Aleksića je pronađen nož i vatreno oružje.