Objavljena poruka koja je potresla mnoge nakon tragedije u Drnišu

U Drnišu je tragično izgubio život 19-godišnji mladić Luka. Ubio ga je Kristijan Aleksić u subotu navečer ispred svoje kuće iz vatrenog oružja.
Grad u suzama i boli: Sutra u Drnišu posljednji ispraćaj 19-godišnjeg Luke
Od preminulog mladića, na društvenim mrežama oprostili su se iz njegove srednje škole.
- S dubokom tugom, žalošću i nevjericom primili smo vijest o tragičnom gubitku našeg učenika. U ovim teškim trenucima izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Zauvijek ćemo ga pamtiti po njegovoj dobroti, vedrini i tragovima koje je ostavio u našoj školskoj zajednici.
EPAS SŠ Ivana Meštrovića Drniš - stoji na Facebook stranici škole.
Gradonačelnik Drniša nije mogao suspregnuti suze
