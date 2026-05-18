Mladi, ovo ne smijete propustiti: Tjedan u Zoni donosi sve – od gaminga do izložbi

Novi tjedan u Zoni donosi raznolik program za sve ljubitelje knjiga, gaminga, umjetnosti, filozofije i kreativnog izražavanja. Tjedni program počinje u ponedjeljak Book club susretom, nakon čega slijedi turnir za sve ljubitelje borilačkih videoigara, a idućeg dana na rasporedu je novo izdanje “Kave s mladima”.

U utorak, 19. svibnja, u 18:30 Info zona u suradnji sa Savjetom mladih SDŽ organizira novu Kavu s mladima. Ovog puta, uz razgovor s relevantnim sugovornicima informirat ćemo se o aktivnostima i uslugama u području mentalnog zdravlja mladih te izazovima u provedbi mjera usmjerenih na njihovo unapređenje.Pridružite nam se u diskusiji - poziva Lara Zubanović, voditeljica.

Sredina tjedna rezervirana je za Prikino predavanje “Mozak i crijeva”, dok će četvrtak okupiti ljubitelje japanske animacije kroz Anime zonu i zajedničku izradu scenarija za anime priču.

- U srijedu, 20. svibnja u 19 sati održat će se predavanje u sklopu savjetovališta Prika na kojemu će biti riječi o povezanosti tijela i psihe, s naglaskom na to kako emocije, stres i iskustva utječu ne samo na um, nego i na tijelo. Predavanje će održati Tea Milovac, magistra pedagogije i edukantica tjelesno orijentirane psihoterapije na završnoj godini najavljuje Zubanović

U petak se nastavlja popularna Filozofska ćakula s temom “Umovi - ljudski i ostali”, a vikend donosi umjetnički i kreativni završetak programa - otvorenje izložbe mlade umjetnice Tee Trumbić te radionicu “Oživljeni crteži”, na kojoj će sudionici moći naučiti kako izraditi kratke animacije.

Više informacija o cjelokupnom programu i rezervacije mjesta za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.