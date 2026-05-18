Mario Mikas imenovan zapovjednikom splitskih vatrogasaca na novi petogodišnji mandat

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta donio je rješenje o imenovanju Marija Mikasa, dipl. ing., zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita. Mikas se na dužnost imenuje s danom 7. svibnja 2026. godine, i to na mandat od pet godina.

U vatrogastvu je od 1994. godine

Mario Mikas dobro je poznato ime u splitskom vatrogastvu. Riječ je o dugogodišnjem vatrogascu koji je u sustavu od 1994. godine, a prije nego što je preuzeo dužnost zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Split obnašao je dužnost zamjenika zapovjednika. Na čelo splitske postrojbe došao je 2021. godine, nakon Ivana Kovačevića, koji je JVP Split vodio od 2013. godine.

Prilikom preuzimanja dužnosti Mikas je isticao da splitska postrojba funkcionira kao ustrojena jedinica te da ne treba radikalne promjene, nego nastavak rada i održavanje dosegnute razine. Poseban naglasak stavljao je na školovanje mladog kadra, ulaganje u opremu i prilagodbu novim tehnologijama.

Naglasak na mladim kadrovima, opremi i modernizaciji

Mikas je ranije isticao da je najvažnije imati kvalitetne vatrogasce te da je jedan od ciljeva školovanje mladih kadrova. Govorio je i o potrebi postupnog razmišljanja o nabavi novih vozila, ali i o ideji nabave vatrogasnog broda, s obzirom na to da je Split grad uz more i da postoji potreba za mogućim intervencijama u akvatoriju..

Sudjelovao i u jačanju prava vatrogasaca

Kao zapovjednik JVP-a Split, Mikas je sudjelovao i u procesima koji se odnose na radna prava vatrogasaca. U listopadu 2023. bio je jedan od potpisnika kolektivnog ugovora za radnike Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, kojim su, među ostalim, poboljšana materijalna prava zaposlenika.

U novije vrijeme, u ime Javne vatrogasne postrojbe sudjelovao je i u potpisivanju kolektivnog ugovora s Gradom Splitom i predstavnicima sindikata, čime se nastavio dijalog o uvjetima rada profesionalnih vatrogasaca. S obzirom na dugogodišnje iskustvo u sustavu, raniji rad na mjestu zamjenika zapovjednika te dosadašnji mandat na čelu JVP-a Split, Mikas nastavlja voditi jednu od najvažnijih službi za sigurnost građana Splita.