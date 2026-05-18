Milanović: "Predloženi veleposlanik Izraela nije dobio, niti će dobiti moju suglasnost"

Predsjednik Republike Zoran Milanović odbio je dati suglasnost za imenovanje predloženog izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj, a iz njegova Ureda poručuju kako je razlog tome politika aktualne izraelske vlade.

U priopćenju objavljenom u ponedjeljak navodi se da Ured predsjednika dosad nije javno komentirao prijedloge drugih država vezane uz imenovanja veleposlanika, ističući kako se pritom vodio dobrom diplomatskom praksom.

Iz Ureda podsjećaju da je Izrael, prema njihovim tvrdnjama, prekršio to nepisano pravilo objavivši identitet kandidata za veleposlanika prije nego što je dobio službenu suglasnost hrvatskog predsjednika.

“Predloženi veleposlanik Države Izrael nije dobio, niti će dobiti, suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti”, stoji u priopćenju. Dodaje se i kako je odluka o davanju ili uskraćivanju suglasnosti isključivo suvereno pravo Republike Hrvatske te da “javni i politički pritisci izraelske strane” neće utjecati na odluku predsjednika.

Slučaj je privukao pozornost nakon što su izraelski mediji objavili da hrvatski predsjednik već sedam mjeseci odbija potvrditi novog izraelskog veleposlanika u Zagrebu.