Gradonačelnik Drniša nije mogao suspregnuti suze

Gradonačelnik Drniša, Tomislav Dželalija emotivno je govorio o tragediji koja je potresla grad, prisjećajući se da je 19-godišnji mladić uskoro trebao proslaviti maturalnu večer.

- Stradao je mladić kojem je život tek krenuo i trebao je imati maturalnu večer 29.svibnja i kupljeno odijelo. Teško mi je o tome govoriti - rekao je gradonačelnik Drniša.



Na kraju je zahvalio svim službama koje su sudjelovale u postupanju i stavile svu raspoloživu opremu i resurse na raspolaganje kako bi se slučaj što prije razriješio.