Split domaćin velikog foruma: Vodeći ljudi iz gospodarstva i institucija raspravljali o budućnosti

Pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, u Splitu je od 14. do 15. svibnja održan Mediteran Business Forum Split 2026, međunarodni gospodarski forum koji je okupio vodeće predstavnike gospodarstva, financijskog i tehnološkog sektora, turizma te javnih institucija s ciljem razmjene iskustava i rasprave o budućnosti mediteranskih gradova u kontekstu ubrzanih globalnih promjena i razvoja novih tehnologija.

Tijekom dvodnevnog programa sudionici su raspravljali o temama održivog razvoja, energetike, umjetne inteligencije, infrastrukture i budućnosti mediteranskih gradova, s posebnim naglaskom na izazove zelene tranzicije i održivog razvoja turizma. U sklopu panela „Energetika – održivi razvoj – zelena tranzicija“, održanog drugog dana foruma, sudjelovao je i član Uprave ACI-ja dr. sc. Ivan Herak. Uz njega, na panelu su sudjelovali i direktor područja Elektrodalmacija Split HEP-a Saša Kraljević, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku održivost Luka Balen, direktor prodaje energetskih rješenja u Petrolu Mario Veža, direktor MSC Krstarenja Igor Odak te regionalna voditeljica Jadrolinije u Splitu Jelena Ivulić.

Tijekom panela posvećenog zelenoj i energetskoj tranziciji te strateškim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj, član Uprave ACI-ja dr. sc. Ivan Herak govorio je o dosadašnjim iskustvima te strateškim promišljanjima kompanije vezanima uz zelenu tranziciju i implementaciju ESG standarda u poslovanje.

Mediteran Business Forum Split 2026 još je jednom potvrdio važnost otvorenog dijaloga između gospodarstva, javnih institucija i stručne zajednice u promišljanju budućnosti Mediterana i razvoja održivih modela turizma i infrastrukture.