NOVI APSURD U SDŽ Tematska sjednica o nasilju u obitelji završila na ustašama i partizanima: "Ušli ste u zločinsku partiju"

Tijekom tematske sjednice Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, održane na temu nasilja u obitelji, razvila se žustra politička rasprava. Iako su se vijećnici u načelu složili da je potrebno unaprijediti sustav zaštite žrtava, dio sjednice sjednice su obilježile međusobne optužbe, prozivanja i rasprava o odgovornosti institucija.

Matejas Jozipović otvorio temu nasilja djece prema roditeljima

Matejas Jozipović iz NLM-a istaknuo je kako podržava sve rečeno o borbi protiv nasilja u obitelji, no upozorio je i na problem o kojem se, kako kaže, premalo govori – nasilje djece prema roditeljima. "Neosporno je što ste rekli, podržavam sve, no otvorio sam temu javno – nasilje djeteta prema roditeljima", rekao je Jozipović.

Dodao je kako anonimne ankete pokazuju zabrinjavajuće podatke. "Sramota je reći mami da je sin od šestog razreda napada. Pola anketiranih ima neki vid nasilja djece prema roditeljima. Susjedi ne prijavljuju jer je to sram", poručio je.

Upozorio je i na femicid, navodeći kako je u 2025. godini 18 žena ubijeno od strane bliskih muškaraca.

Rasprava o sigurnim kućama i prijavljivanju nasilja

Ružica Jakšić iz SDP-a izrazila je nadu da će se ovakve rasprave nastaviti i da će župan ponovno pozvati sudionike kako bi se počelo raditi na konkretnim rješenjima. "Iskreno se nadam kako ćete opet doći, da će vas župan pozvati i da ćemo početi s rješenjem ove temeljne teme", kazala je Jakšić.

Bojan Ivošević iz Centra otvorio je pitanje zakonskih obveza sigurnih kuća i institucija koje primaju žrtve nasilja.

"Kako zakon gleda kada sigurna kuća primi žrtvu nasilja? Je li zakonska obveza onog tko prima žrtvu da odmah prijavi nasilje?", upitao je Ivošević. Potom se osvrnuo i na političku situaciju u Splitu, pitajući koliko je Grad Split vjerodostojan u ovoj temi ako većinu, kako je rekao, drži osoba s osudom za obiteljsko nasilje.

Gorana Rosandić iz Centra dodala je kako je izložba Grada Splita na temu nasilja u obitelji u redu, ali je pritom iznijela oštru političku ocjenu. "Izložba je OK, ali je licemjerno da većinu drži obiteljski nasilnik", rekla je Rosandić.

Ivan Jagnjić: "Sustav postoji, funkcionira, no može i mora bolje"

Ivan Jagnjić iz HDZ-a poručio je kako su svi suglasni da je potrebno unaprijediti postojeće usluge za žrtve nasilja.

"Sustav postoji, funkcionira, no može i mora bolje", rekao je Jagnjić. U raspravi se dotaknuo i pitanja kriznog centra te poručio oporbi da, kako je rekao, nastavi s takvim pristupom pa će "i dalje 30 godina biti u oporbi".

Bojan Ivošević iz Centra mu je odgovorio da ga je već pročelnica demantirala oko tvrdnji vezanih uz krizni centar.

"Netko vam je naredio da pročitate, a niste se ni educirali ni informirali", rekao je Ivošević.

Ivan Jagnjić mu je uzvratio osobnim prozivkama. "Toni Spalato, duže ste vrijeme u politici, pa naučite da ne možete raspravljati na svakoj temi. Bolje vam je šutite. Svima docirate, a vi ste političar s dvije optužnice. Još niste naučili da ne možete poentirati na baš svaku temu i da je nekad bolje šutjeti. Kad već niste naučili, ja ću vas sada podučiti za ubuduće. Prije nego što idući put krenete bilo koga prozivati, sjetite se da ste političar s dvije optužnice za ozbiljna kaznena djela. S vama ću raspravljati kad završe kazneni postupci, kad već niste imali moralnu potrebu dati ostavku", rekao je Jagnjić.

Ivošević je odgovorio da se radi o osobnom napadu. "Ne znate ništa o sadržaju kriznog centra. Kada nemate odgovor, onda ad hominem, osobni napad. Čestitam", poručio je Ivošević.

Liljana Caratan Lukšić: "Jedina pravomoćno osuđena je stranka HDZ"

U raspravu se uključila i Liljana Caratan Lukšić iz SDP-a, kojoj je, kako je rekla, dosadilo slušati o optužnicama i kaznenim prijavama.

"Malo mi je dosadilo slušati tko ima optužnice, kaznene prijave, a jedina pravomoćno osuđena je stranka HDZ", rekla je Liljana Caratan Lukšić. Otvorila je i pitanje državnih stanova te mogućnosti njihova korištenja za smještaj žrtava nasilja.

"Država raspolaže s 595.000 stanova. Može li se u jednom od njih naći prostor za žrtve? Predlagali smo – odbili ste. Dajte jednoj žrtvi barem jedan od tih stanova", poručila je Liljana Caratan Lukšić.

Danica Baričević iz HDZ-a zatražila povredu Poslovnika, no nije odmah navela članak po kojem se javlja. Kasnije je spomenut članak 105., uz tvrdnju da nije stranka proglašena krivom, nego Ivo Sanader.

Liljana Caratan Lukšić uzvratila je: "Mi moramo ponavljati što je optužnica, što je kaznena prijava – vi presudu imate."

Ivan Jagnjić na to je odgovorio novom prozivkom prema SDP-u. "Kada lijepite etiketu, vi ste SDP, kao punoljetna osoba ušli ste u zločinsku partiju", rekao je Jagnjić.

Ružica Jakšić: "Izvlačite partizane i ustaše na ovakvoj temi"

Ružica Jakšić oštro je reagirala na ton rasprave, posebno na spominjanje ideoloških podjela tijekom sjednice o nasilju u obitelji. "Župan je govorio o rovovima i tko pokreće ovakve teme. Izvlačite partizane i ustaše na ovakvoj temi", rekla je Jakšić.

Dodala je kako joj nisu jasni oni koji se danas učlanjuju u HDZ. Ivan Jagnjić potom je ponovno govorio o kriznom centru i sigurnoj kući, ističući razliku između ta dva pojma.

"Napokon shvatite da krizni centar ne mora biti na tajnoj adresi. Samo sigurna kuća mora biti na tajnoj adresi. Ponovljeno je sto puta pa da ne moramo više", poručio je Jagnjić. Jakšić mu je odgovorila primjerom Makarske, koja, kako je rekla, pomaže ženama koje izađu iz nasilja.

"Makarska ima letke, a što je Županija napravila? Kada se te žene jave, a Splitsko-dalmatinska županija nema mjesta u tim kućama, Makarska plaća smještaj i subvencionira stanovanje 600 eura mjesečno ženama koje izađu iz nasilja. Radi li to Županija? Ne, Jagnjiću, stoga sjedi i šuti", rekla je Jakšić.

Milija Baldić Lukšić pokušala smiriti raspravu, dobila opomenu

U jednom trenutku u raspravu se uključila Milija Baldić Lukšić iz Mosta, koja je zamolila vijećnike da prekinu s međusobnim prepucavanjima. No, budući da se javila bez prava, dobila je opomenu.

Ivana Ninčević-Lesandrić (NLM) potom je poručila kako se prihvaćaju replike na župana Blaženka Bobana.

Matejas Jozipović: "Tematska sjednica mora imati zaključak"

Na kraju rasprave Matejas Jozipović iz NLM-a osvrnuo se na tvrdnje da oporba politizira temu nasilja u obitelji. Podsjetio je kako je prihvaćen amandman Nezavisne liste mladih vrijedan 200.000 eura.

"Ivan Jagnjić kaže kako oporba politizira na ovoj temi, a vi ste prihvatili amandman NLM-a za 200.000 eura i zahvalio sam se na tom prihvaćanju. Što se napravilo? Dobili smo odgovor da se očekuje od inicijatora da pokrene postupke i aktivnosti", rekao je Jozipović.

Dodao je kako su, prema njegovim riječima, osigurani zemljište i projekt, ali da se umjesto konkretnih koraka nastavlja s prozivkama. "Kažem kako smo osigurali zemljište i projekt, a onda netko od vas pita gdje je parcela. Vi prozivate, a tematska sjednica mora imati zaključak", poručio je Matejas Jozipović.