Psihijatar otkrio teške propuste u slučaju iz Drniša!

Psihijatar Anto Bagarić, u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirao je brutalno ubojstvo mladića u Drnišu, koje je počinio ranije osuđeni ubojica Kristijan Aleksić.

"Ovaj slučaj nema puno veze s psihijatrijskim pacijentima koji imaju psihičke i mentalne smetnje. Očito se radi o psihopatskom načinu razmišljanja, funkcioniranja, življenja. On je napao i vrlo brutalno ubio djevojku početkom devedesetih, a sad je to učinio mladiću. To je tipičan obrazac teške psihoipatije čija je glavna značajka da se nanese što veća bol nedužnima, slabijima i ljudima koji se ne mogu braniti", naglasio je dr. Bagarić i dodao kako je moguće da je Aleksić liječen psihijatrijski.

"Moguće je da je bio liječen, ali ovo ne proizlazi iz psihopatologije, iz nečega što on ne razumije ili ne može kontrolirati, nego iz njegovih usvojenih stavovima prema okolini. Osnova psihopatije je da se nanese zlo", ističe psihijatar.

Netko mora reći "duboko smo i debelo zakazali"

Izrazio je žaljenje što ljudi, koji su trenirani i educirani da to prepoznaju, to nisu preoznali.

"Takva osoba je opasna i sve ove prijave kod takvih osoba moraju završiti sankcijama jer osnova da se pomogne psihopatima je da ih se stavi u zatvor. Danas osjećamo strah, sram, ljutnju i bijes što je taj mladić ubijen, ali kao zrelo društvo trebamo državu i institucije koje će reći 'duboko smo i debelo zakazali'", upozorio je dr. Bagarić.

Dodaje kako su u Drnišu znali da je Aleksić opasan i djeca su to preoznala, ali čudno je da to nisu prepoznali policija, DORH i sud.

"Cijeli grad zna da je netko opasan, ali on nije bio opasan jer je bolestan nego jer je usvojio sustav života kako nanijeti što veću bol nekom tko se ne može braniti. Institucije koje su to trebale raditi, nisu to prepoznale. Od institucija se sad traži isitna, bilo bi važno da danas netko iz institucija kaže da su pogriješili. Trebamo raditi pritisak da nam kažu tko je pogriješio i kako da te greške ne ponavljamo. To bi bio pravilan odnos prema psihopatima", naglašava psihijatar Bagarić za N1.

Društvo "grandioznih narcisa"

Smatra kako smo kao civilizacija zakazali, da se 10 godina ni u Hrvatskoj, ali ni globalno, nikog ne može čuti kako priznaje da je pogriješio. Istovremeno se slave zločinci, nasilje i traže alibiji za nedjela.

"Postali smo društvo puno grandioznih narcisa, koji nikad ne griješe, sve se manipulira, spina, zato je važan naš pritisak u ovom slučaju. Ne želimo da visi Pedro nego da imamo društvo u kojem će oni koji dobro rade biti pohvaljeni i nagrađeni, a oni koji ne rade dobro prozvani i kažnjeni. Ovdje su napravljene užasne pogreške Želimo znati tko je u ovom slučaju pogriješio. Je li to bio nemar ili neznanje? Želimo zdravo društvo u kojem će 'Ja sam pogriješio' biti poželjna rečenica – to je put prema ozdravljenju društva", upozorava dr. Bagarić.

Nema alibija

Istaknuo je i da se psihopate ne može liječiti, ali ih je moguće rehabilitirati podizanjem zida, granice koja će pokazati da takvo što ne može nikad i nigdje napraviti jer slijede jasne sankcije.

"Dok imamo opravdanja, alibije i slavljenje zločinaca, imat ćemo samo regrutiranje novih psihopatskih snaga. Nema alibija za prijetnje, agresiju, nasilje, to se ne smije tolerirati", zaključio je psihijatar.