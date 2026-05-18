Humanost na djelu: Rotary klub Split Novi donirao opremu centrima Slava Raškaj i Juraj Bonači

Već punih 18 godina Rotary klub Split Novi pomaže najosjetljivoj skupini u društvu - našoj djeci.

Ove su godine donirali interaktivne ekrane Centrima za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj i Juraj Bonači u Splitu.

Potpomognuta komunikacija djeci koja ne mogu komunicirati na uobičajen način otvara nove mogućnosti povezivanja sa svijetom oko sebe pri čemu interaktivni ekrani u tome imaju veliku ulogu.

Potiču znatiželju, motivaciju, komunikaciju i aktivno sudjelovanje u učenju i terapiji, a stručnom osoblju omogućuju još kvalitetniji i individualniji rad.

S nadom kako će ova donacija djeci i mladima u njihovom svakodnevnom radu donijeti više mogućnosti za učenje, izražavanje, osmijehe i male pobjede koje znače jako puno, rotarijanci se spremaju za još jače i veće akcije.

Članovi Rotary kluba Split Novi su sretni i zahvalni što su dio jedne lijepe priče koja djeci otvara nove prilike i čini njihov put barem malo lakšim i veselijim.