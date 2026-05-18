VIDEO SA SPLITSKOG AERODROMA Pogledajte kako je zrakoplov 'potaracao' znak na pisti

Splitski fotograf Eddy Meštrović je snimio video tijekom jakog nevremena neposredno prije incidenta u kojem je zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste tijekom polijetanja u Zračnoj luci Split 16. svibnja 2026. godine. Na snimci se mogu vidjeti otežani vremenski uvjeti, kao i trenuci neposredno nakon incidenta, kada su hitne službe reagirale u rekordnom roku.

Prema riječima autora snimke, vatrogasci i osoblje zračne luke stigli su na mjesto događaja za manje od minute, dok su putnici ubrzo vraćeni u terminal. Na videu se doslovno vidi i skršeni znak uz pistu, koji svjedoči o silini incidenta.

Riječ je o zrakoplovu Airbus A220-300 oznake 9A-CAN “Osijek”, koji je trebao poletjeti prema Frankfurtu u Njemačkoj