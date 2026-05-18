VIDEO SA SPLITSKOG AERODROMA Pogledajte kako je zrakoplov 'potaracao' znak na pisti

Vatrogasci stigli za manje od minute

Splitski fotograf Eddy Meštrović je snimio video tijekom jakog nevremena neposredno prije incidenta u kojem je zrakoplov Croatia Airlinesa izletio s piste tijekom polijetanja u Zračnoj luci Split 16. svibnja 2026. godine. Na snimci se mogu vidjeti otežani vremenski uvjeti, kao i trenuci neposredno nakon incidenta, kada su hitne službe reagirale u rekordnom roku.

Prema riječima autora snimke, vatrogasci i osoblje zračne luke stigli su na mjesto događaja za manje od minute, dok su putnici ubrzo vraćeni u terminal. Na videu se doslovno vidi i skršeni znak uz pistu, koji svjedoči o silini incidenta.

Riječ je o zrakoplovu Airbus A220-300 oznake 9A-CAN “Osijek”, koji je trebao poletjeti prema Frankfurtu u Njemačkoj

