Drnišanka: "Imala sam u torbici elektrošoker i vezice ako mi priđe"

Uhićen je ubojica Kristijan Aleksić, za kojim je policija tragala cijelu nedjelju. Noćas oko 2.30 sati uhvaćen je na području Drniša. Ruku vezanih na leđima, Aleksić je nakon saslušanja u policiji u Drnišu, odveden u policijsku postaju u Šibenik, nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku. Pronađen je u blizini svoje kuće, gdje ga je snimio dron. Uz sebe je imao vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 centimetara.

Osumnjičen je za ubojstvo 19-godišnjeg mladića Luke Milovca. U potrazi je sudjelovao velik broj policajaca, pasa tragača, i sva raspoloživa oprema i uređaji, uključujući helikopter i dronove.

