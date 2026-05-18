FOTO Godinama se upozoravalo na katastrofalno stanje: Konačno kreće u obnovu Bazena Zvončac, posao vrijedan više od 1,3 milijuna eura

Grad Split odabrao je izvođača za obnovu pomoćnih prostorija Sportskog centra Bazen Zvončac. Posao je dodijeljen tvrtki Marana d.o.o. iz Klisa, a vrijednost ugovora iznosi 1.046.186,90 eura bez PDV-a, odnosno 1.307.733,63 eura s PDV-om.

Riječ je o otvorenom postupku javne nabave u kojem je zaprimljena samo jedna ponuda. U obrazloženju odluke Grada Splita navodi se da je odabrana ponuda ujedno bila i jedina valjana. Odluku o odabiru donio je gradonačelnik Tomislav Šuta.

Ova odluka dolazi nakon što se godinama upozoravalo na loše stanje sportskog kompleksa na Zvončacu.

Dalmacija Danas još je u veljači 2022. godine pisala o očajnom stanju bazena "Jadrana", kada su predstavnici Javne ustanove Športski objekti novinarima pokazali zapuštene i derutne prostorije. Tada je stanje kompleksa opisano kao sramotno, očajno i tužno, a posebno se upozoravalo na dotrajale prateće prostore, svlačionice, sportski dio i teretane.

"U sigurnim uvjetima tada se nije moglo trenirati"

Posebno zabrinjavajuće bile su tadašnje procjene da se u takvim uvjetima nije moglo sigurno trenirati.

Upozoravalo se i na problem prodora morske vode ispod objekta, zbog čega su bila pokrenuta dodatna ispitivanja. U fokusu problema nisu bili samo bazeni, nego i pomoćni i prateći prostori koji su nužni za svakodnevno funkcioniranje sportskog centra i za normalan rad sportaša, klubova i rekreativaca.

Obnova stiže četiri godine kasnije

Četiri godine nakon tih upozorenja, Grad Split sada je odabrao izvođača za obnovu pomoćnih prostorija Sportskog centra Bazen Zvončac.

Radovi bi trebali obuhvatiti upravo dio kompleksa koji se godinama spominjao kao jedan od problematičnih segmenata, a riječ je o zahvatu vrijednom više od 1,3 milijuna eura s PDV-om.