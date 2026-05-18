Ovo odijelo Luka je trebao nositi na maturalnu. Sada će u njemu biti pokopan

Luka Milovac imao je samo 19 godina, ali bezbroj snova. Svi su prekinuti u trenutku.

Sljedeći petak trebao je plesati u odijelu na svojoj maturalnoj zabavi. U njemu će ga, odlučila je njegova majka, pokopati.

Luka će biti pokopan u utorak na groblju Sveti Ivan u Drnišu.

"Imali smo puno zabava zajedno, teško je, moj sin je trebao ići s njim na maturalnu", kaže mještanin u suzama.

Njegova majka samo u suzama, kažu, ljubi njegovu majicu s norijade, javlja RTL.

