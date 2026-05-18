Splitski putopisac ispred Konzuma uhvatio zmiju: "Ako može doći ona, može i poskok"

Splitski putopisac i avanturist Jurica Galić Juka na društvenim je mrežama objavio kako je ispred Konzuma na Kili u Splitu uhvatio zmiju vrste šara poljarica (Hierophis gemonensis), istaknuvši pritom da je riječ o neotrovnoj i potpuno bezopasnoj vrsti.

Ipak, upozorio je građane da zmije tijekom toplijih dana mogu zalaziti u urbana područja, pa je apelirao na redovito održavanje okućnica i košenje trave oko kuća.

“Ako je ona došla do Konzuma, može i poskok. Zato kosimo travu oko kuća, ali bez panike i bez potrebe za ubijanjem zmija”, poručio je Juka.

Dodao je i kako mu se građani mogu javiti u slučaju da primijete zmiju, kako bi je sigurno uklonio i vratio u prirodno stanište.