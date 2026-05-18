Šibenski sud o ubojici: Napao strinu, izrađivao oružje, ubio ženu - i bio na slobodi

Ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke M. u Drnišu otvara pitanje što su institucije radile gotovo tri godine nakon što je protiv osumnjičenog Kristijana Aleksića (50) bila podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja.

Aleksić je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Zločin se dogodio u subotu navečer kada je Luka M., koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao do kuće osumnjičenog Aleksića kako bi mu predao narudžbu.

Aleksić je iz vatrenog oružja s više hitaca usmrtio mladića, nakon čega je napustio mjesto događaja. Zbog potrage bili su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su bili pozvani da ne napuštaju domove, piše Index.

Policija mu 2023. našla oružje

Aleksić je otprije poznat policiji i pravosuđu. Policija mu je još prije tri godine oduzela improvizirano vatreno oružje ručne izrade i streljivo. Upravo o tom slučaju šibensko-kninska policija javno je izvijestila u travnju 2023., nakon pretrage njegova stana i drugih prostorija koje je koristio.

Podsjetimo, riječ je o muškarcu koji je u svibnju 1994. godine s 17 uboda nožem ubio 22-godišnju djevojku, a u ranijim postupcima spominjali su se i njegovi teški psihički problemi.

ODO: Tražili smo beuzvjetni zatvor

Posebno se sada otvara pitanje zašto postupak nije došao do faze suđenja nakon što mu je pronađeno vatreno oružje, a riječ je o osobi koju pravosuđe već poznaje zbog ubojstva.

"Odgovarajući na Vaš upit, obavještavam Vas da je ovo državno odvjetništvo u predmetu na koji se upit odnosi, povodom kaznene prijave PU Šibensko-kninske od 18. travnja 2023. ispitalo tada 47-godišnjaka zbog kaznenog djela protiv javnog reda, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona te provelo istraživanje, nakon čega je dana 27. rujna 2023. pred Općinskim sudom u Šibeniku protiv okrivljenika podiglo optužnicu u kojoj je predloženo izricanje bezuvjetne kazne zatvora. Optužnica je potvrđena rješenjem Općinskog suda u Šibeniku od 21. studenog 2023. godine.

Izuzev naprijed navedene kaznene prijave zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavak 1. Kaznenog zakona, protiv iste osobe nije bilo drugih kaznenih prijava.

Za ostale upite koji se odnose na tijek postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Šibeniku, upućujem Vas da se s istima obratite nadležnom Općinskom sudu u Šibeniku", stoji u odgovoru općinskog državnog odvjetnika Tonka Ivića za Index.

Općinski sud: ODO nije tražio istražni zatvor

Index je upit poslao i Općinskom sudu u Šibeniku. U nastavku prenosimo njihov odgovor u cijelosti:

"S obzirom na niz novinskih upita vezanih za nedavna događanja, odnosno vezano za kaznene i prekršajne postupke koji se pred ovim sudom vode ili su se vodili protiv okrivljenog Kristijana Aleksića iz Drniša (rod. 1976.) očitujemo se kako slijedi:

Optužnicom Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku od dana 27. rujna 2023. okrivljeni Kristijan Aleksić se tereti da je neovlašteno izradio i posjedovao vatreno oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno, pa da je time počinio kazneno djelo protiv javnog reda – nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari, opisano i kažnjivo po čl. 331. st. 1. Kaznenog zakona.

Predmetnom optužnicom ODO Šibenik predloženo je da se temeljem čl. 342. st. 3. ZKP/08 za utuženo kazneno djelo okrivljenom izrekne kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i da mu se trajno oduzme oružje i streljivo koje je mu je privremeno oduzeto potvrdom o privremenom oduzimanju predmeta od 17. travnja 2023. godine, a koje oružje i streljivo je pronađeno prilikom pretrage doma i drugih prostorija.

Pronađeno i privremeno oduzeto oružje i streljivo je temeljem naloga Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku vještačeno u Centru za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić", Služba traseoloških vještačenja. Navedenom optužnicom ODO Šibenik nisu predlagane nikakve mjere opreza, kao ni što nije predlagan istražni zatvor. Slijedom toga istražni zatvor nije bio niti određen.

"Slučaj nije hitan, rasprava nije zakazana"

Nadalje, rješenjem ovog suda od dana 21. studenog 2023. nakon održane sjednice optužnog vijeća potvrđena je optužnica ODO Šibenik.

Za navesti je da sukladno čl. 121. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 136/2024) sudac, sudski savjetnik ili drugi službenik rješava predmete dodijeljene mu u rad sukladno redoslijedu njihovog zaprimanja, dok je čl. 122. st. 1. Sudskog poslovnika propisano da će se u kaznenom postupku prvenstveno uzimati u rad predmeti u kojima se okrivljenik nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru, maloljetnički predmeti, predmeti prema okrivljenicima s duševnim smetnjama, predmeti iz nadležnosti USKOK-a, predmeti ratnih zločina, predmeti povrede spolne slobode, predmeti zlouporabe droga, te predmeti s elementima nasilja, terorizma i svih njihovih pojavnih oblika.

Budući da predmet koji se pred ovim sudom vodi pod poslovnim brojem K-144/2024 protiv okrivljenog Kristijana Aleksića po svojoj naravi nije hitan, glavna rasprava nije još zakazana.

"Vodio se predmet zbog nasilja u obitelji. Nastupila je rehabilitacija"

Nadalje, uvidom u sustav e spisa utvrđeno je da se protiv imenovanog okrivljenika pred ovim sudom povodom optužnog prijedloga Policijske postaje Drniš 2020. vodio prekršajni postupak zbog prekršajnog djela iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti nasilja u obitelji. Presudom ovog suda od dana 26. siječnja 2020. godine pod poslovnim brojem Pp J- 27/2020 okrivljenik je proglašen krivim i izrečena mu je novčana kazna.

No kako je od pravomoćnosti navedene presude prošlo više od 3 godine, nastupila je rehabilitacija, te je uvidom u potvrdu Službe za evidenciju pomilovanja, Odjel za prekršajne evidencije od dana 18. svibnja 2026. utvrđeno da je Kristijan Aleksić prekršajno neosuđivan, kao što je bio prekršajno neosuđivan dana 20. siječnja 2020. kada je bila donesena predmetna presuda poslovni broj Pp J-27/2020.

Zaključno pred ovim sudom se osim naprijed navedenih postupaka ne vodi, te se od 2010. godine od kada postoji sustav e spisa nije vodio drugi kazneni i prekršajni postupak protiv Kristijana Aleksića iz Drniša, rod. 1976.".