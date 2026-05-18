"Građani s pravom pitaju kako je bio na slobodi": Ministar Božinović otkriva detalje o ubojici iz Drniša

Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutro da je uhićen osumnjičeni za ubojstvo mladića u Drnišu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dao je izjavu za medije i rekao da je policija svoj posao obavila, ali da je legitimno pitanje građana kako je moguće da osoba s takvom poviješću i dalje bude na slobodi.

"Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku", objavila je Policijska uprava Šibensko-kninska na svojim internetskim stranicama.

Davor Božinović dao je izjavu o ubojici iz Drniša i potvrdio da je uhićen te zahvalio pripadnicima hrvatske policije: "Svatko tko bježi od zakona, mora znati da će biti pronađen. Policija je prema toj osobi i ranije postupala te ju je više puta kazneno prijavljivala, javlja N1. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, 2023. je pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Trebalo bi se raditi o postupku koji ne bi trebao dugo trajati."

Dodaje da je pitanje građana o tome kako je čovjek s takvom poviješću bio na slobodi legitimno: "Sve okolnosti i postupanje nadležnih moraju biti analizirane."

"Javnost s pravom traži odgovore"

Smatrate li da je bilo propusta?

"O ovom tragičnom trenutku kada je izgubljen mladi život, kada javnost s pravom traži odgovore, budimo odgovorni da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema. Policija je radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije, prije tri godine policija je pronašla ilegalno oružje, podnijela prijavu i oduzela oružje. Za vrijeme izdržavanja kazne osoba je činila nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Policija je radila svoj posao tada, radi ga i danas", rekao je ministar.

Kao ministar i kao građanin smatram legitimnim pitanje koje postavljaju građani - kako je moguće da osoba s takvom poviješću i dalje bude na slobodi - na to pitanje morat će se dati ozbiljan odgovor", ponovio je.

"Policija je obavila svoj posao"

Božinović ističe da se policijske službenike "ne treba trpati u isti koš, a to ne zaslužuju": "Moja je dužnost braniti policijske službenike kada svoj posao obavljaju zakonito. U ovom slučaju policija je obavila svoj posao."

"Hoće li netko i koliko dugo biti lišen slobode, odlučuju druge institucije", dodaje.

Istaknuo je da se pitanje o nadzoru ubojice treba postaviti nadležnima.

"Policija nije ta koja odlučuje tko će biti u zatvoru i koliko dugo. Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući one i koji nisu donosili odluke."