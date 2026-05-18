U špilji na 60 metara dubine pronađeni mrtvi talijanski ronioci

Vlasti Maldiva objavile su da su pronađena tijela četvero nestalih talijanskih ronilaca koji su prošlog tjedna izgubili život, piše Independent.

Tijela su locirana i tek ih treba izvući iz mora.

Talijanski državljani pronađeni su unutar podvodne špilje na dubini od 60 metara u atolu Vaavu, a locirao ih je zajednički tim posebno obučenih finskih i maldivskih ronilaca.

"U sljedećim danima bit će provedeni dodatni zaroni kako bi se izvukla tijela", izjavio je za BBC glasnogovornik maldivske vlade Mohamed Hossain Shareef, prenosi Dnevnik.hr.

Trojica finskih speleoronilaca danas su na Maldivima nastavila potragu za tijelima četvero talijanskih ronilaca koji su stradali u nesreći u podvodnoj špilji. Specijalizirani finski tim stigao je u nedjelju.

Tragedija se dogodila u četvrtak na atolu Vaavu, gdje je skupina talijanskih ronilaca istraživala špiljski sustav na dubini od oko 50 metara. Maldivske nacionalne obrambene snage (MNDF) priopćile su u petak kako je pronađeno tijelo jednog od stradalih.

Tijelo je izvučeno iz unutrašnjosti špilje s dubine od približno 60 metara, a danas je priopćeno kako su pronađena tijela ostalih ronilaca.

U akciji potrage sudjelovali su finski ronioci Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund i Patrik Grönqvist, koji su surađivali s maldivskim snagama i ostalim nadležnim službama.

Akcija izvlačenja tijela ranije je privremeno prekinuta nakon što je u subotu od posljedica dekompresijske bolesti preminuo pripadnik MNDF-a, stožerni narednik Mohamed Mahudhee, koji je sudjelovao u potrazi.

Dodatne poteškoće stvarali su i izrazito loši vremenski uvjeti te nemirno more.

U špilji se nalaze tijela Monice Montefalcone, njezine kćeri Giorgie Sommacal, Muriel Oddenino i Federica Gualtierija. Tijelo pete žrtve, Gianluce Benedettija, izvučeno je još u petak.

Četvero ronilaca bili su članovi tima Sveučilišta u Genovi, uključujući profesoricu ekologije Monicu Montefalcone, njezinu kćer i dva istraživača. Peta žrtva bio je instruktor ronjenja i voditelj broda Gianluca Benedetti.