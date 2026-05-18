Pitanje koje odjekuje Drnišem: Zašto optužnica protiv Aleksića još nije procesuirana? Optužen još 2023., a suđenje još čeka

Ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke M. u Drnišu otvara pitanje što su institucije radile gotovo tri godine nakon što je protiv osumnjičenog Kristijana Aleksića (50) bila podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja.
Aleksić je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Zločin se dogodio u subotu navečer kada je Luka M., koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao do kuće osumnjičenog Aleksića kako bi mu predao narudžbu.
Aleksić je iz vatrenog oružja s više hitaca usmrtio mladića, nakon čega je napustio mjesto događaja. Zbog potrage bili su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su bili pozvani da ne napuštaju domove, piše Index.
Policija mu 2023. našla oružje
Aleksić je otprije poznat policiji i pravosuđu. Policija mu je još prije tri godine oduzela improvizirano vatreno oružje ručne izrade i streljivo. Upravo o tom slučaju šibensko-kninska policija javno je izvijestila u travnju 2023., nakon pretrage njegova stana i drugih prostorija koje je koristio.
Podsjetimo, riječ je o muškarcu koji je u svibnju 1994. godine s 17 uboda nožem ubio 22-godišnju djevojku, a u ranijim postupcima spominjali su se i njegovi teški psihički problemi.
Glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio je da je policija prije tri godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje i podnijela kaznenu prijavu, nakon čega je podignuta optužnica, no sudski postupak do danas nije počeo.
Milina je također rekao da Aleksić iza sebe ima pet pravomoćnih presuda, od kojih su dvije bile objedinjene u kaznu zatvora od 15 godina koju je odslužio za spomenuto ubojstvo, dok su dvije bile uvjetne.
Šef policije je kazao i da je zločin počinjen jednim ručno izrađenim vatrenim oružjem koje ne spada u kategoriju automatskog naoružanja, piše Index.
Zašto suđenje nikad nije počelo?
Posebno se sada otvara pitanje zašto postupak nije došao do faze suđenja nakon što mu je pronađeno vatreno oružje, a riječ je o osobi koju pravosuđe već poznaje zbog ubojstva.
Kako doznaje Index, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku je nakon zaprimljene policijske prijave u rujnu 2023. podiglo optužnicu protiv Aleksića. Općinski sud u Šibeniku tu je optužnicu službeno potvrdio 21. studenog 2023. godine
Unatoč tome što je od potvrđivanja optužnice prošlo otprilike dvije i pol godine, suđenje Aleksiću zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja još uvijek nije počelo.
Index navodi da su glasnogovornici Općinskog suda u Šibeniku Ana-Mariji Paić Baković poslali upit u kojemu, među ostalim, pitaju zbog čega gotovo tri godine nakon podizanja i potvrđivanja optužnice protiv Kristijana Aleksića zbog nezakonitog posjedovanja oružja nije započelo suđenje.
Do zaključenja teksta nisu dobili odgovor. Index navodi da će ga, kad i ako ga dobiju, objavit ga.
Javnost ogorčena, Božinović jasno kaže da je odluka na drugim institucijama
Slučaj je izazvao ogorčenje javnosti i ponovno otvorio pitanje učinkovitosti pravosuđa nakon što postupak protiv Aleksića gotovo tri godine nije došao ni do faze suđenja, dodatno pojačavši percepciju sporog i neučinkovitog sustava te pitanje odgovornosti institucija u predmetima koji godinama stoje bez sudskog epiloga.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da je policija svoj posao obavila svaki put.
"Postupala je nakon prvog ubojstva, postupala je i kasnije, postupala je i prije tri godine kada je pronašla ilegalno oružje i podnijela kaznenu prijavu. Postupala je i noćas, kad su policijski službenici riskirajući vlastite živote priveli opasnog i naoružanog ubojicu. To je posao policije. Hoće li netko i koliko dugo biti lišen slobode, o tome odlučuju druge institucije", znakovito je poručio ministar.
Zbog ubojstva i propusta institucija, za utorak, 19. svibnja, u Zadru je najavljen tihi prosvjed pod nazivom "19 minuta šutnje za Luku".