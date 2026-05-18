Policija otkrila kako je uhićen ubojica Kristijan Aleksić

Kod sebe imao vatreno oružje i nož s oštricom dužine oko 20 centimetara
​Policija je uhitila Kristijana Aleksića osumnjičenog za ubojstvo za kojim se intenzivno tragalo posljednjih više od 24 sata. Kristijana Aleksića se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze u Drnišu, počinjeno u subotu navečer.

Nakon počinjenog kaznenog djela, osumnjičeni je pobjegao s mjesta događaja, a policija ga je nakon intenzivne potrage uhitila u ranim jutarnjim satima. 

- Policijski službenici su noćas na prilazu gradu Drnišu, oko 2:30 sati, uočili 50-godišnjaka za kojim se tragalo zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ubojstva.

Brzom reakcijom policije osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile – tjelesne snage i sredstava za vezivanje. Prilikom pregleda kod njega je pronađeno vatreno oružje te nož s oštricom dužine oko 20 centimetara.

Osumnjičeni je priveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje.

U potrazi za počiniteljem sudjelovao je velik broj policijskih službenika, službeni psi tragači te sva raspoloživa oprema, uključujući helikopter i bespilotne letjelice (dronove) - izvijestila je PU šibensko-kninska.

