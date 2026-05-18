Drama u susjedstvu: Jedna osoba ubijena, druga teško ozlijeđena u obiteljskoj pucnjavi

U pucnjavi koja se jutros dogodila u naselju Jehovac na području Kiseljaka u središnjoj Bosni i Hercegovini jedna je osoba ubijena, a druga teško ozlijeđena. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona potvrdili su da je osumnjičenik za napad član uže obitelji žrtava, piše Anadolu.

Prema priopćenju policije, dojava o upotrebi vatrenog oružja u naselju Jehovac zaprimljena je jutros u 7:55 sati. Na mjesto događaja odmah su poslane policijske patrole koje su utvrdile da je M.P. (rođen 1972.) iz Kiseljaka pucao na dvije članice svoje obitelji. Klix.ba neslužbeno saznaje, da je riječ o supruzi i punici muškarca koji je pucao, prilikom čega je punica ubijena, a supruga teško ranjena.

Muškarac je također pucao u sebe i ranjen je, ali se još nalazi u kući u kojoj se zabarakadirao, piše Klix, prenosi Index.

Jedna je žena od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja, dok je drugoj pružena liječnička pomoć zbog teških ozljeda.