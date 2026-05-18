Pijan i drogiran vozio Splitom, sud ga pustio jer je obećao da više neće ponoviti prekršaj

U nedjelju, 17. svibnja 2026. godine, policijski službenici na području Splita zaustavili su 27-godišnjeg vozača osobnog automobila koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola.

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 1,96 g/kg alkohola u organizmu. Preliminarnim testiranjem utvrđena je i sumnja na prisutnost droga, no vozač je odbio liječnički pregled kojim bi se to službeno potvrdilo. Kod njega je pronađena i manja količina marihuane koja je oduzeta.

Vozač je isključen iz prometa te zadržan u policijskoj postaji do otriježnjenja, nakon čega je u žurnom postupku priveden na sud.

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora u trajanju od 90 dana te jednogodišnju zabranu upravljanja vozilima B kategorije, s obzirom na to da je riječ o višestrukom prometnom prekršitelju koji je već dva puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola, dok su protiv njega u tijeku još dva prekršajna postupka.

Sud ga je pustio na slobodu nakon što je na saslušanju obećao da više neće činiti prometne prekršaje.