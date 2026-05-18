Nasljednica velikih šampionki: Spliaćnka Nika Karabatić oduševila Europu novim srebrom

Nika Karabatić je sa samo 19 godina u Munchenu osvojila nevjerojatnu osmu veliku medalju na svjetskim i europskim prvenstvima. S razlogom se nameće kao najveća zvijezda Taekwondo kluba Marjan još od sestara Zaninović ili Matee Jelić i Lene Stojković.

Iako je tek završila srednju školu Nika sigurno kroči prema zvijezdama, u seniorkama je postala europska prvakinja prije dvije godine, a s netom završenog prvenstva Europe vraća se kao europska viceprvakinja. Dodamo li tome i dva peta mjesta na svjetskom seniorskom prvenstvu kao maloljetna cura s razlogom se od nje očekuju velike stvari.

Dosad je u karijeri osvojila osam odličja na svjetskim i europskim prvenstvima među kojima je čak pet puta bila prvakinja. EUROPSKO SENIORSKO 2024. - ZLATO EUROPSKO SENIORSKO 2026. - SREBRO EUROPSKO MLAĐE SENIORSKO 2022. - ZLATO EUROPSKO JUNIORSKO 2023. - ZLATO SVJETSKO JUNIORSKO 2022. - BRONCA EUROPSKO JUNIORSKO 2021. - ZLATO EUROPSKO KADETSKO 2020. - SREBRO EUROPSKO KADETSKO 2018. - ZLATO

Nika se trenutno u Splitu priprema za početak kvalifikacijskog ciklusa za olimpijske igre koji starta u lipnju, Grand prix u Rimu, President cup u Nurnbergu, Europsko klupsko prvenstvo u Sarajevu.... prva tri jaka turnira za start kvalifikacija Los Angeles su pred nama.