Župan Boban: "Možda bi bilo bolje da je sjednica bila zatvorena za javnost, pa ne bi bilo ovoliko politiziranja"

Na Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, tijekom tematske sjednice posvećene nasilju u obitelji u Splitsko-dalmatinskoj županiji, rasprava je u jednom trenutku skrenula s glavne teme na proceduralna pitanja, tumačenje Poslovnika i međusobne političke prozivke.

Nakon prepirki, dobacivanja i rasprava o opomenama te politiziranju, u što su se uključili Ante Grubišić (HSP), Bojan Ivošević (Centar), Matejaz Jozipović (NLM), Alen Gojak (HDZ) i Danica Baričević (HDZ), pokušalo se raspravu vratiti na ono zbog čega je sjednica i sazvana – zaštitu žrtava nasilja u obitelji.

"Nasilnik je slobodan, a žena i djeca mijenjaju život"

Vijećnica Ružica Jakšić (SDP) istaknula je kako sustav u praksi često dodatno opterećuje žrtve, umjesto da se teret prebaci na počinitelje nasilja. "Treba muškarce izolirati, njih kao nasilnike, a ne djecu i žene koje šaljemo u zatvor, što je u stvari sigurna kuća. Djeca mijenjaju školu, a nasilnik je slobodan", poručila je Jakšić.

Rosandić: "Čudesno je i zastrašujuće kako nakon zločina okolina sve zna"

Gorana Rosandić (Centar) upozorila je na problem zakašnjelih reakcija institucija i društva, naglašavajući kako se nakon najtežih slučajeva nasilja često pokaže da je okolina bila upoznata s problemima, ali da reakcija nije bilo. "Čudesno je i zastrašujuće kako je nakon zločina okolina sve znala, ali institucije nisu reagirale. Pa od jedne institucije smo i čuli: 'Tako vam je to u braku'", kazala je Rosandić.

Zahvalila je gostima sjednice, a potom se obratila Ivani Papac iz Zavoda za socijalnu skrb, pitajući je o stanju u sustavu. "Još ste u bijelom štrajku, koliko djelatnika nedostaje socijalnom centru i kolika je brojka predmeta?", upitala je Rosandić.

Policija pozvala žrtve da zatraže pomoć

Dok su se čekali odgovori na postavljena pitanja, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević uputio je jasan apel svim žrtvama nasilja.

"Sve žrtve, zatražite pomoć pozivom na 112", poručio je Srdarević. Prije nego što je zbog ranije preuzetih obveza napustio sjednicu, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban komentirao je tijek rasprave i politiziranje koje je obilježilo dio sjednice.

"Možda bi stvarno bilo bolje da je sjednica bila zatvorena za javnost, pa ne bi bilo ovoliko politiziranja. Mislim kako smo svi tu za istu, jednu ideju – pomoći žrtvama", poručio je Boban.