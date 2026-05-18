Splitska policija zaustavila školski autobus s učenicima: Uočene nepravilnosti, vozač isključen iz prometa

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske su 15. svibnja 2026. godine provodili pojačani nadzor školskih autobusa za prijevoz djece, kojom prilikom su na području općine Dicmo zaustavili školski autobus koji je prevozio učenike

Obavljenim pregledom autobusa utvrđeno je da vozilo nije ispunjavalo posebne uvjete za organizirani prijevoz djece te da nije bilo propisano obilježeno posebnim znakom na vanjskoj stražnjoj lijevoj strani autobusa.

Nadzorom je također utvrđeno da vozač autobusa u vozačkoj dozvoli nije imao upisanu „D“ kategoriju, koju mora posjedovati za upravljanje autobusom. Zbog utvrđenih nepravilnosti vozač je isključen iz prometa te mu je zabranjeno daljnje upravljanje vozilom.

Protiv vozača će biti podnesene prekršajne prijave zbog upravljanja autobusom bez upisane odgovarajuće kategorije u vozačkoj dozvoli te zbog upravljanja vozilom za organizirani prijevoz djece koje nije ispunjavalo posebne uvjete i nije bilo propisano obilježeno. Protiv vlasnika vozila i odgovorne osobe u pravnoj osobi također će biti pokrenuti odgovarajući prekršajni postupci.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska nastavit će s pojačanim nadzorom školskih autobusa s ciljem podizanja razine sigurnosti prijevoza djece - izvijestili su.