Kakav je bio vikend na splitskim cestama? Tko je griješio, a tko pazio? Policija otkriva sve

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske od 15. do 17. svibnja 2026. godine proveli su pojačane aktivnosti u prometu s ciljem sprječavanja najtežih prometnih prekršaja i povećanja sigurnosti svih sudionika.

Tijekom akcije utvrđeno je ukupno 447 prometnih prekršaja, a 106 vozača je isključeno iz prometa i sankcionirano zbog vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja testiranja na droge.

Najveća izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,45 g/kg, a zabilježena je na autocesti A1 na području Vrgorca. Vozač je zaustavljen u nedjelju, 17. svibnja oko 16:40 sati, alkotestiran te isključen iz prometa, nakon čega je zadržan u policijskoj postaji do otriježnjenja.

Zbog prekoračenja brzine kažnjeno je 65 vozača, 39 zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, a 9 zbog korištenja mobitela tijekom vožnje. Evidentirana su i 4 slučaja vožnje prije stjecanja prava na upravljanje, 3 vožnje za vrijeme zabrane te 6 prekršaja upravljanja neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima.

Tijekom vikenda zabilježena je i najveća brzina od 172 km/h.

Policija je poduzela i mjere zadržavanja te žurnog prekršajnog postupanja. U posebnim prostorijama do otriježnjenja zadržano je 6 osoba, dok su trojica ponavljača prekršaja uhićena i privedena na sud u žurnom postupku.