Noćni horor u dalmatinskom gradu: Mladić (23) teško ozlijeđen u napadu, napadači u bijegu

U nedjelju, 17. svibnja u 03:20 sati, policija je zaprimila dojavu o sukobu u Zadru, na području Jazina, u kojem je ozlijeđena jedna osoba. Prema dosad utvrđenim informacijama, došlo je do verbalnog sukoba između 23-godišnjaka i tri zasad nepoznate muške osobe, koji je potom prerastao u fizički napad na 23-godišnjaka. U napadu je mladić zadobio tjelesne ozljede. Ozlijeđenom 23-godišnjem hrvatskom državljaninu pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar, gdje mu je nakon pregleda utvrđena teška tjelesna ozljeda. Policija je odmah po zaprimanju dojave pokrenula kriminalističko istraživanje koje je u tijeku, a u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja te identiteta osoba koje su sudjelovale u napadu.

