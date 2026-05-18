Solidarnost u centru Splita: Humanitarni buvljak spaja modu i pomoć potrebitima

Gradsko društvo Crvenog križa Split s ponosom najavljuje humanitarni buvljak „Solidarnost je uvijek u modi“, koja će se održati u subotu, 23. svibnja 2026. godine, od 10:00 do 12:00 sati u Đardinu.

Kroz svoje redovite djelatnosti svakodnevno brinemo o sugrađanima u potrebi kroz prikupljanje i podjelu hrane i odjeće. No, ovog svibnja tu redovitu aktivnost podižemo na novu razinu i pretvaramo je u moderan pokret održivosti. U svijetu u kojem se svake sekunde baci pun kamion odjeće, cilj nam je jasan: stop tekstilnom otpadu i DA dobroti!

Koncept „Konzerva za komad“:

Valuta ovog jedinstvenog događaja je solidarnost. Posjetitelji će u Đardinu moći razgledati i izabrati svoj novi omiljeni retro ili moderni komad iz naše bogate donirane kolekcije, a „platit“ će ga donošenjem konzerve hrane. Sva prikupljena hrana namijenjena je osobama u potrebi o kojima redovito skrbimo. Na ovaj način štitimo okoliš, smanjujemo otisak grada i izravno pomažemo našim korisnicima.

Što očekuje posjetitelje?

- Pop-up butik: Ugodan ambijent uz glazbu, besplatnu kavu i aromatiziranu vodu.

- Personal Shopperi: Mladi volonteri stilisti koji pomažu posjetiteljima u odabiru i kombiniranju izloženih komada.

- Edukacija: Kartice s činjenicama o očuvanju planeta na svakom stalku (npr. kako odabirom second-handa štedite 2.700 litara vode).

Postanite dio modnog kruga dobrote – jer ono što nosimo na sebi je važno, ali ono što nosimo u sebi je neprocjenjivo. Vidimo se u Đardinu! - stoji u priopćenju za medije.