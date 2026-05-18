Večer društvenih igara u GKK – prilika za druženje uživo uz igranje modernih i klasičnih igara

Večer društvenih igara Pala karta koju Gradska knjižnica Kaštela organizira u četvrtak 21. svibnja u 18.00 sati u Nadbiskupovom kaštelu u Kaštel Sućurcu prilika je za obiteljsko druženje, upoznavanje novih ljudi, suigrača i igranje novih igara kao što su Catan, Azul, Dixit, Ticket to Ride, Carcassonne, Azul, Codenames, Citadels i ostalih koje Knjižnica ima u svom fondu, a koje članovi Knjižnice mogu posuditi i nastaviti igrati u udobnosti doma u krugu obitelji.

Osim toga, tu su i stare klasične društvene igre: Trlja, Čovječe ne ljuti se, Rizik, Monopoly, Jamb, Cluedo i ostale. Izbor igara je raznolik i bogat.

Provedite četvrtak 23. 5. u dobrom društvu te upoznajte nove ljude, suigrače i igre. Dođite s obitelji, u društvu prijatelja ili se pridružite drugim igračima koji će doći sami.

Na Večer društvenih igara možete donijeti svoje igre te ih zaigrati s ostalima, ili možete besplatno posuditi igru iz bogate dostupne ponude Gradske knjižnice Kaštela.

Istom prilikom svi zainteresirani za posudbu igara iz bogatog fonda GKK moći će se upisati po cijeni od 10 eura – pojedinačni i obiteljski cjelogodišnji upis.

Svi su dobrodošli - od iskusnih igrača do onih koji tek otkrivaju čaroliju društvenih igara, a ulaz je slobodan.

Preporučene igre za početnike u igranju modernih i nedovoljno poznatih igara: Codenames – timska igra pogađanja riječi, zabavna i pristupačna svim uzrastima; Dixit – kreativna igra asocijacija s prekrasnim ilustracijama, idealna za obitelji i početnike; Ticket to Ride –strateška igra gradnje željezničkih ruta, laka za naučiti; Azul – igra slaganja pločica s jednostavnim pravilima; Catan – nakon što vam objasnimo pravila, uživat ćete.