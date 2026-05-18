Pojavila se nova snimka iz splitske zračne luke: Ovo su trenuci panike i vriska nakon izlijetanja aviona s piste

U Zračnoj luci Split dogodila se nesreća u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom polijetanja izletio s uzletno-sletne staze i zaustavio se na travnatoj površini uz pistu.
Ranije smo pisali da je u zrakoplovu se nalazilo više od 130 putnika i članova posade, koji su nakon incidenta sigurno evakuirani.
Na teren su odmah izašle sve nadležne službe zračne luke, a putnici su evakuirani u skladu s procedurama sigurnosti.
Na društvenim mrežama pojavile su se snimke trenutka u kojem avion skreće s piste, što je dodatno privuklo pozornost javnosti.
Na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama čuju se uzvici putnika na engleskom jeziku te krikovi i vidna uznemirenost u trenutku kada zrakoplov skreće s uzletno-sletne staze.
Video dodatno prikazuje paniku u kabini neposredno nakon incidenta.
WATCH: A passenger onboard Croatia Airlines A220-300 captured the moment the aircraft veered off the runway during its takeoff roll at Split Airport.
— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) May 18, 2026