Pojavila se nova snimka iz splitske zračne luke: Ovo su trenuci panike i vriska nakon izlijetanja aviona s piste

U Zračnoj luci Split dogodila se nesreća u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom polijetanja izletio s uzletno-sletne staze i zaustavio se na travnatoj površini uz pistu.

Ranije smo pisali da je u zrakoplovu se nalazilo više od 130 putnika i članova posade, koji su nakon incidenta sigurno evakuirani.

Na teren su odmah izašle sve nadležne službe zračne luke, a putnici su evakuirani u skladu s procedurama sigurnosti.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke trenutka u kojem avion skreće s piste, što je dodatno privuklo pozornost javnosti.

Na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama čuju se uzvici putnika na engleskom jeziku te krikovi i vidna uznemirenost u trenutku kada zrakoplov skreće s uzletno-sletne staze.

Video dodatno prikazuje paniku u kabini neposredno nakon incidenta.

WATCH: A passenger onboard Croatia Airlines A220-300 captured the moment the aircraft veered off the runway during its takeoff roll at Split Airport.

📹: Neven Brnjas pic.twitter.com/6DL7Tw5lyY — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) May 18, 2026