Pojavila se nova snimka iz splitske zračne luke: Ovo su trenuci panike i vriska nakon izlijetanja aviona s piste

Snimka dodatno dočarava dramatične trenutke koji su uslijedili nakon izlijetanja aviona s piste

U Zračnoj luci Split dogodila se nesreća u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom polijetanja izletio s uzletno-sletne staze i zaustavio se na travnatoj površini uz pistu.

Ranije smo pisali da je u zrakoplovu se nalazilo više od 130 putnika i članova posade, koji su nakon incidenta sigurno evakuirani. 

Na teren su odmah izašle sve nadležne službe zračne luke, a putnici su evakuirani u skladu s procedurama sigurnosti.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke trenutka u kojem avion skreće s piste, što je dodatno privuklo pozornost javnosti.

Na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama čuju se uzvici putnika na engleskom jeziku te krikovi i vidna uznemirenost u trenutku kada zrakoplov skreće s uzletno-sletne staze.

Video dodatno prikazuje paniku u kabini neposredno nakon incidenta.

