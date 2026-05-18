Incident u Splitu: Muškarac ležao na cesti u alkoholiziranom stanju

Policijski službenici Prve policijske postaje Split 14. svibnja 2026. godine oko 12:04 sati postupali su prema 38-godišnjaku koji se, bez sredstava za život i mjesta boravka, odavao skitnji te u vidno alkoholiziranom stanju narušavao javni red i mir na ulici.

Utvrđeno je da je muškarac pod utjecajem alkohola od 3,53 g/kg ležao na cesti i okolnim ogradnim zidovima, s kojih je padao i ponovno se podizao, pri čemu je uznemiravao građane koji su zatražili intervenciju policije. Odveden je na preventivni liječnički pregled, a potom smješten u posebnu prostoriju policije do privođenja nadležnom sudu.

Sutradan je priveden na Općinski prekršajni sud u Splitu zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Sud ga je proglasio krivim za dva prekršaja te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 dana, u koju je uračunato vrijeme provedeno u uhićenju. Primijenjena je uvjetna osuda, kojom se izvršenje kazne odgađa na rok od šest mjeseci, ako u tom razdoblju ne počini novi prekršaj za koji bi mu bila izrečena ista ili teža kazna. Također mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 200 eura.

Sud mu je izrekao i zaštitnu mjeru udaljenja s područja gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira te općine Podstrana u trajanju od šest mjeseci, a po pravomoćnosti presude obvezan je u roku od 12 sati postupiti po izrečenoj mjeri.