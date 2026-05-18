Grad u Dalmaciji na nogama zbog vandalizma! Oglasio se načelnik: "Pozivam sve koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju..."

Načelnik Općine Seget, Ivo Sorić obratio se mještanima povodom novog slučaja vandalizma na javnoj površini pri ulazu u Seget Donji.

Kako navodi, nepoznati počinitelji uklonili su slovo “S” sa simbola koji predstavlja mjesto i služi kao oznaka dobrodošlice svim posjetiteljima.

- Poštovane mještanke i mještani,

s velikim žaljenjem moram osuditi još jedan čin besmislenog vandalizma na javnoj površini pri ulazu u Seget Donji. Nepoznati počinitelji uklonili su slovo „S“ sa simbola koji predstavlja naše mjesto i šalje poruku dobrodošlice svima koji dolaze u Seget.

Ovakvo ponašanje nije samo uništavanje imovine koju plaćaju svi naši građani, već i pokazatelj nepoštivanja prema zajednici, mjestu u kojem živimo i ljudima koji svakodnevno ulažu trud da Seget bude uredan, lijep i prepoznatljiv.

Pozivam sve koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da ih prijave nadležnim službama ili Općini. Nećemo tolerirati uništavanje zajedničke imovine niti ponašanje pojedinaca koji narušavaju izgled i ugled našeg mjesta.

Seget zaslužuje odgovornost, poštovanje i zajedništvo - napisao je Sorić na Facebooku.