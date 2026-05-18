Puna vam je "kapa" niskih temperatura zadnjih dana? Imamo jako dobre vijesti, do kraja tjedna temperature blizu 30!

Proteklih dana temperature zraka su se "srozale" na vrijednosti koje su primjerene početku travnja, a ne drugoj polovini svibnja. Dvije

U travnju je zabilježena velika suša, a posljednje dvije ciklone bitno su popravile oborinski saldo u Dalmaciji. Naime, iako obilnije kiše nije bilo posvuda, ipak je u dijelu srednje Dalmacije mjestimice palo i preko 100 litara kiše po metru kvadratnome što je bitno popravilo hidrološku situaciju, a radi se o vrlo važnim oborinama prije ljetnih mjeseci.

Prognostičke karte sugeriraju da će u većini predjela cijeli aktualni tjedan proći u znaku suhog vremena, iako će biti mjestimičnih pljuskova u popodnevnim satima.

Danas će biti pretežno sunčano, u drugom dijelu dana lokalno pojačan razvoj oblaka. Tek ponegdje u Dalmatinskoj zagori mala mogućnost slabog i prolaznog pljuska. Ujutro slab bura, danju slab vjetar s jugozapada, kasno popodne na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od 2 do 7°C, uz obalu i na otocima od 9 do 14°C. Najviše dnevne temperature od 19 do 25°C.

U utorak u većini predjela djelomično sunčano i suho, međutim popodne će biti jačeg razvoja oblaka s kojim će osobito u Dalmatinskoj zagori i južnoj Dalmaciji biti mjestimičnih i prolaznih pljuskova s grmljavinom. Ojačat će tramontana koja će popodne na moru mjestimice imati jake udare. Navečer će slabiti. Jutro malo manje svježe nego u ponedjeljak, najviše dnevne temperature većinom od 20 do 25°C.

Srijeda donosi djelomično sunčano i suho vrijeme. Ujutro slaba do umjerena bura, popodne umjerena do pojačana tramontana, jača na otvorenom moru. Najviše dnevne temperature od 22 do 27°C.

Četvrtak i petak donose pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu do jaku buru. Bez obzira na to, danju će biti još toplije s najvišim dnevnim temperaturama većinom od 22 do 27°C.

Čini se da će subota biti pretežno ili djelomično sunčana uz umjerenu do pojačanu buru, a danju će biti još toplije s najvišim dnevnim temperaturama većinom od 24 do 29°C, ponegdje možda i 30°C.

U nedjelju prolazno slabljenje bure i tek stupanj do dva manje nego u subotu.